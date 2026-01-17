Trump, şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye gönderilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, bu oranın 1 Haziran 2026’dan itibaren yüzde 25’e yükseltileceğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır Danimarka ve Avrupa ülkelerinin ABD’ye sübvansiyon sağladığını, artık karşılık verme zamanının geldiğini vurguladı. Grönland’ın satın alınmasının ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu ifade eden Trump, “Danimarka’nın savunması sadece iki kızaklı köpek ekibinden ibaret” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Çin ve Rusya’nın Grönland üzerindeki emellerine karşı ABD’nin tek güçlü ülke olduğunu savunarak, Avrupalı ülkelerin Grönland’da gerçekleştirdiği faaliyetleri tehlikeli bulduğunu söyledi.

Trump, gümrük vergisi uygulamasının Grönland’ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik anlaşma sağlanana kadar süreceğini duyurdu. Satın alma işleminin ABD için 150 yıldır gündemde olduğunu hatırlatan Trump, “Birçok ABD başkanı denedi ama Danimarka reddetti” diye konuştu.

Savunma sistemleri açısından Grönland’ın stratejik önemine de değinen Trump, “Altın Kubbe” hava savunma sisteminin etkinliği için bu bölgenin dahil edilmesinin şart olduğunu söyledi. ABD, Danimarka ve ilgili ülkelerle müzakerelere açık olduğunu bildirdi.

Bu karar, Grönland meselesinde gerilimi artırırken, Avrupa-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.