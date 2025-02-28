Zelenskiy ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenemeyeceklerini belirterek, ABD'den net güvenlik garantileri talep etti.

Trump, Zelenskiy'yi "Amerika'ya saygısızlık etmekle" itham ederek, milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynadığını söyledi.

Görüşme, planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla sona erdi.

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden ABD'ye teşekkür ederken, Avrupa liderleri Ukrayna'ya destek mesajları iletti. Bu olay, ABD-Ukrayna ilişkilerinde belirsizliklere yol açarken, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne dair endişeleri artırdı.

"ABD OLMASA PUTİN 3 GÜNDE KAZANIRDI"

Trump ardından daha da sinirlenerek şu ifadeleri kullandı:

"Aptal başkanımız size 350 milyar dolar verdi. ABD olmasa Putin 3 günde kazanırdı. Ne hissetmemiz gerektiğini dikte etme hakkınız yok. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz."

Ardından kameralara dönen Trump, Zelenskiy'i göstererek şöyle dedi: "Onun Putin'den nasıl nefret ettiğini görüyorsunuz. Böyle biriyle anlaşma yapmak çok zor."

Trump Zelenskiy'i ABD'ye saygısızlık etmekle suçlarken "ya imzalarsın ya da biz gideriz." ifadeleri ile tehdit etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD, desteğiniz için teşekkür ederim. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gergin geçen görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD’ye teşekkür eden Zelenskiy, "Trump, Kongre ve Amerikan halkı teşekkürler. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.