Kaçak Göçmenlere Yönelik Radikal Karar

Trump, “Güney sınırındaki işgal sona erene kadar” kaçak göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik geniş yetkiler veren bir kararnameyi yürürlüğe koydu. Kararname, ABD’ye yasadışı giriş yapanların hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini hedefliyor.

Trump ayrıca, doğumla vatandaşlık hakkını kaldırmayı planlayan bir başkanlık emri daha imzaladı. Ancak bu emrin uygulanabilirliği konusunda belirsizlik sürüyor. ABD Anayasası’na göre doğumla vatandaşlık hakkının kaldırılması, Kongre’nin her iki kanadında da üçte iki çoğunluk gerektiriyor.

80 Bin Türk Göçmenin Durumu Kritik

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) verilerine göre, Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türk vatandaşı ABD’ye kaçak yollarla giriş yaptı. Bu rakamın günümüzde 60 bini geçtiği tahmin ediliyor. Kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarının büyük kısmı, Meksika ve Kanada sınırlarından geçiş yaptı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) verilerine göre ise, kaçak giriş yaptıktan sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türk vatandaşlarının sayısı 15 bin 151 olarak kaydedildi. Bu kişiler, genellikle “kamp” olarak adlandırılan, ancak içeridekilerin “cezaevi” olarak nitelendirdiği tesislerde tutuluyor.

Sığınmacıların İltica Süreci

ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşları, gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılarak iltica talebinde bulunabiliyor. Mahkemenin talebi kabul etmesi durumunda, bir sponsor yardımıyla 3-4 ay içinde serbest kalma şansına sahip oluyorlar. Ancak birçok sığınmacının talebi reddediliyor ve bu kişiler Türkiye’ye sınır dışı ediliyor.

Tüm Kaçak Türkler Sınır Dışı Edilebilir

Kaçak geçiş yapanlar ve tutuklu bulunanların toplam sayısının 80 bini geçtiği belirtiliyor. Trump yönetiminin yeni politikaları kapsamında bu kişilerin tamamının sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor.

Trump’tan Göçmenlik Mesajı

Trump, kararnameyi imzalarken yaptığı açıklamada, “Amerika’nın egemenliğini korumak için kararlıyız. Yasadışı göç, ulusumuzun güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Trump’ın bu kararları, özellikle ABD’de yaşayan Türk göçmenler arasında büyük bir endişeye yol açtı. Alınan bu önlemlerin etkileri, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.