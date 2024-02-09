Geçtiğimiz sene ABD Başkanı Joe Biden’ın evinde ve ofisinde bulunan gizli belgelerle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Özel Yetkili Savcı Robert Hur’un hazırladığı 345 sayfalık rapor, Beyaz Saray'ın herhangi bir redaksiyon talebinde bulunmayacağını duyurmasının ardından kamuoyuna açıklandı. Biden’ın soruşturmaya konu belgeleri kasıtlı olarak sakladığının tespit edildiği belirtilen raporda, buna rağmen Biden'a suçlama yöneltilmeyeceği belirtildi. Biden’ı gizli belgeleri uygunsuz şekilde kullanmaktan mahkum etmenin zor olacağı ifade edilen raporda, “Çünkü Bay Biden kendisiyle yaptığımız görüşmelerde olduğu gibi, kendisini jüriye sempatik, iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır” denildi.

"Hafızasında önemli zayıflamalar var"

Görevde olması sebebiyle Biden'a yönelik cezai bir kovuşturma yapılamayacağı hatırlatılan raporda, Biden’ın daha sonra yargılanma ihtimaline atıfla “Jüriyi, 80'li yaşlarına merdiven dayamış eski bir başkanı kasıtlı bir zihinsel durum gerektiren ciddi bir suçtan mahkum etmeleri gerektiğine ikna etmek zor olacaktır” ifadelerine yer verildi. Biden'ın hafızasında “önemli zayıflamalar” olduğu ve soruşturmaya konu belgelere dair detayları tam olarak hatırlamadığı ifade edilirken, Biden’ın eylemlerinin “olağanüstü hassas bilgilerin Amerika'nın düşmanlarının eline geçmesi ya da kaybolması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğu” belirtildi. Buna rağmen cezai suçlamaları takip ederek bu riskleri ele almanın “uygun çözüm olmadığı” ifade edildi.

Biden açıklama yaptı: “Bu konu kapanmıştır”

Beyaz Saray aracığıyla yazılı bir açıklama yapan Biden ise, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti. “Başından beri ulaşacaklarına inandığım sonuca ulaştıklarını görmekten memnuniyet duydum. Bu konuda herhangi bir suçlama yapılmayacak ve konu artık kapanmıştır” diyen Biden, soruşturmanın 40 yılı aşkın bir süre öncesine, hatta genç bir Senatör olduğu 1970'li yıllara kadar uzanan kapsamlı bir soruşturma olduğunu vurguladı. Soruşturma sürecinde yetkililerle tam işbirliği yaptığını kaydeden Biden,

“İsrail 7 Ekim'de saldırıya uğramış olmasına ve uluslararası bir krizle uğraşıyor olmama rağmen, geçen yıl 8 ve 9 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca beş saat süren yüz yüze görüşmeler yaptım. Amerikan halkına bunu borçlu olduğuma inandım. Böylece hiçbir suçlama yapılmayacağını ve konunun kapanacağını bileceklerdi” ifadelerini kullandı. Biden, kamu hizmetlerindeki kariyeri boyunca her zaman Amerika'nın güvenliğini korumak için çalıştığını ifade etti.