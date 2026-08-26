ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, konsolosluk görevlilerinin vize başvurularını daha kapsamlı ve tutarlı biçimde değerlendirebilmesi amacıyla küresel bir eğitim programı yürütülüyor.

Eğitim sürecinin vize hizmetlerine ayrılan çalışma takvimini etkilemesi nedeniyle bazı randevuların ertelendiği ve başvuru sahiplerine yeni tarihlerin daha sonra bildirileceği belirtiliyor.

Yeni değerlendirme kriteri: "Kamuya yük" riski

Yeni uygulamanın dikkat çeken başlıklarından biri, göçmen vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ABD'de kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha ayrıntılı incelenmesi olacak.

ABD hukukunda "public charge" olarak ifade edilen kamuya yük kriteri, bir kişinin ülkeye yerleşmesinin ardından geçimini sağlamak için kamu kaynaklarına önemli ölçüde ihtiyaç duyup duymayacağına ilişkin değerlendirmeyi kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı, eğitim programının konsolosluk görevlilerinin bu tür değerlendirmeleri daha kapsamlı ve aynı standartlar çerçevesinde yapabilmesini amaçladığını belirtiyor.

Randevular ne zaman başlayacak?

Küresel çapta yapılan düzenlemenin ne kadar süreceği konusunda ise henüz kesin bir tarih açıklanmış değil.

Daha önce göçmen vizesi mülakatı için randevu alan bazı başvuru sahiplerine görüşmelerinin erteleneceğine ilişkin bildirimler gönderildi. Yeni randevu tarih ve saatlerinin ilerleyen süreçte duyurulması bekleniyor.

Bu nedenle ABD'ye aile birleşimi, çalışma veya kalıcı yerleşim amacıyla göçmen vizesi başvurusu yapan kişiler açısından süreçte belirsizlik oluşmuş durumda.

75 ülkeye yönelik vize politikası mahkemeden dönmüştü

Washington yönetiminin son adımı, Trump yönetiminin göç politikalarına ilişkin önemli bir mahkeme kararının hemen ardından geldi.

ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, 21 Ağustos'ta Trump yönetiminin 75 ülkeden gelen başvuru sahiplerinin göçmen vizelerinin verilmesini askıya alan politikasını iptal etti.

Mahkeme, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun söz konusu uygulamayla konsolosluk görevlilerine verilen yasal yetkinin sınırlarını aştığı sonucuna vardı. Kararla birlikte yalnızca bu politika nedeniyle reddedilen bazı vize başvurularının da yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.

Trump yönetimi göç politikalarını sıkılaştırıyor

Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde göç ve vize politikaları ABD yönetiminin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Yönetim, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır politikalarının yanı sıra vize ve kalıcı oturum süreçlerinde de daha sıkı incelemeler uyguluyor.

Son küresel eğitim programı ise özellikle göçmen vizesi başvurularında ekonomik yeterlilik ve kamu yardımlarından yararlanma ihtimalinin daha yakından inceleneceğine işaret ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı randevuların ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz kesin bir takvim açıklamadı. Bu nedenle başvuru sahiplerinin yeni randevu bildirimlerini beklemesi gerekecek.