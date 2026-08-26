Frederiksen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Danimarka'ya döndüğünde telefonunda gördüğü mesajlardan birinin estetik önerisi olduğunu söyledi. Avrupa'da savaşın sürdüğü bir dönemde gündemin burun şekline gelmesine ise adeta “Burun gündemimiz biraz yanlış yere bakıyor” mesajı verdi.

Başbakan, yıllardır görünüşüyle ilgili yorumlara maruz kaldığını belirtti. Dişlerinin çarpık olduğu, saçlarının seyrek olduğu ve burnunun estetik müdahaleye ihtiyaç duyduğu yönünde mesajlar aldığını anlatan Frederiksen'e botoks tavsiyesi verenler de olmuş.

“Bedenimle barışığım”

Yaklaşık 50 yaşına yaklaşan Frederiksen, görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara rağmen bedeninden memnun olduğunu açıkça dile getirdi.

“Bedenimle gayet barışık yaşıyorum” diyen Danimarka Başbakanı, insanların estetik tercihleriyle ilgilenmediğini ancak kendisine sürekli görünüşü üzerinden tavsiyeler verilmesinden rahatsız olduğunu ifade etti.

Estetik cerrahın teklifine ise oldukça net bir yanıt verdi: “Hayır, teşekkürler.”

Frederiksen'in asıl mesajı ise burnundan çok daha önemli konulara yönelikti. Kendisine mesaj göndermek isteyenlerin, zamanlarını burun, saç veya diş yerine dünyada yaşanan daha önemli gelişmeleri konuşmaya ayırmasını tercih ettiğini söyledi.

Kadın siyasetçilerin görünüşü de gündem oluyor

Frederiksen'in yaşadığı olay, kadın siyasetçilerin siyasi kimliklerinden çok fiziksel görünümleri üzerinden eleştirilmesi tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Araştırmalar, kadın siyasetçilerin internette erkek siyasetçilere kıyasla daha fazla dijital saldırıya maruz kaldığını ortaya koyuyor. Özellikle kadınların görünüşleri, kıyafetleri ve bedenleri üzerinden yapılan yorumların bu saldırıların önemli bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor.

Frederiksen de paylaşımının sonunda fiziksel görünümleri nedeniyle eleştirilenlere destek mesajı göndererek, herkesin “kusursuz kusurlarıyla” var olma hakkına dikkat çekti.

Üçüncü döneminde başbakan

2015 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğini yapan Mette Frederiksen, 2019'dan beri Danimarka Başbakanı olarak görev yapıyor.

Uluslararası siyasette özellikle Grönland konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la yaşanan tartışmalarla da sık sık gündeme gelen Frederiksen, bu kez dünya siyasetiyle değil, burnuyla manşetlere çıktı.

Ancak verdiği mesaj oldukça açık: Dünya bu kadar büyük meselelerle uğraşırken, başbakanın burnunun şekli gerçekten gündemin en önemli maddesi değil.