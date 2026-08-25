ABD'de Trump yönetimi, teknoloji, finans, mühendislik ve diğer uzmanlık gerektiren alanlarda yabancı çalışan istihdamında kullanılan H-1B programına yönelik yeni bir ücret düzenlemesi hazırladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından önerilen düzenlemeye göre, yıllık H-1B kotasına tabi başvurular için 103 bin 265 dolarlık ek ücret alınması planlanıyor. Söz konusu tutar, mevcut başvuru ve diğer yasal ücretlerin üzerine eklenecek.

Ücret 85 bin başvurudan hesaplandı

DHS, H-1B programı kapsamında yıllık yaklaşık 85 bin kota kapsamındaki başvuru yapılacağını varsayarak yeni ücretin miktarını belirledi.

Bakanlığın hesabına göre 103 bin 265 dolarlık ücretin 85 bin başvuruda uygulanması halinde yıllık yaklaşık 8,78 milyar dolarlık gelir elde edilebilecek.

Bu kaynağın yalnızca göçmenlik başvurularının değerlendirilmesinde değil; göçmenlik mahkemeleri, sınır ve göçmenlik uygulamaları, güvenlik incelemeleri, konsolosluk işlemleri ve iş gücü denetimleri gibi çeşitli alanlarda kullanılması planlanıyor.

Önceki 100 bin dolarlık uygulamanın ardından yeni teklif

Yeni öneri, Trump yönetiminin daha önce H-1B vizeleri için gündeme getirdiği 100 bin dolarlık ücretin ardından geldi.

Önceki uygulama mahkemeye taşınmış ve federal yargı tarafından yürütme yetkisinin sınırları açısından hukuki sorunlar bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Yeni yönetmelikle benzer bir ücretin bu kez resmi düzenleme sürecinden geçirilerek uygulanması hedefleniyor.

Wall Street Journal da yeni teklifin, önceki 100 bin dolarlık uygulamanın yerini almasının planlandığını ve ücretin başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin karar öncesinde ödenmesini öngördüğünü bildirdi.

Her H-1B başvurusu bu ücrete tabi olmayacak

Düzenlemenin önemli ayrıntılarından biri ise ücretin tüm H-1B başvurularını kapsamaması.

Yıllık kota dışında kalan bazı başvurular, özellikle yükseköğretim kurumları, belirli kâr amacı gütmeyen araştırma kuruluşları ve bazı kamu araştırma kurumları tarafından yapılan başvurular yeni ücretin dışında tutulacak.

Dolayısıyla 103 bin 265 dolarlık tutarın mevcut tüm H-1B çalışanları veya her vize uzatması için otomatik olarak uygulanması söz konusu değil. Teklif esas olarak yıllık H-1B kotasına tabi yeni başvuruları hedefliyor.

Teknoloji ve finans şirketleri için maliyet artabilir

Yeni ücretin özellikle yabancı yeteneklere yoğun biçimde başvuran teknoloji ve finans şirketleri açısından önemli bir maliyet yaratması bekleniyor.

ABD'de üniversite eğitimi alan yabancı öğrenciler, mezuniyet sonrasında belirli koşullarda geçici çalışma imkânından yararlanarak ABD iş gücüne katılabiliyor. Daha sonraki aşamada ise H-1B programı, bu çalışanların ABD'deki kariyerlerini sürdürmeleri açısından önemli bir seçenek oluşturuyor.

103 bin doları aşan ek maliyetin, özellikle yeni mezunları ve yüksek nitelikli yabancı çalışanları işe almak isteyen şirketlerin kararlarını yeniden değerlendirmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Yıllık H-1B kotası 85 bin

H-1B programında yıllık yeni başvuru kotası genel olarak 65 bin olarak uygulanırken, ABD'deki yükseköğretim kurumlarından yüksek lisans veya daha üstü derece alanlar için ilave 20 bin kişilik kontenjan bulunuyor. Böylece kota kapsamındaki toplam sayı 85 bine ulaşıyor.

Yeni teklif de gelir hesabını bu 85 bin kişilik potansiyel başvuru hacmi üzerinden yapıyor.

Teklif henüz kesinleşmedi

103 bin 265 dolarlık ücret şu aşamada kesinleşmiş bir vize ücreti değil. DHS'nin önerisi kamuoyunun görüşüne açılacak ve düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce federal mevzuat sürecinin tamamlanması gerekecek.

Trump yönetiminin bu hamlesi, bir yandan ABD'deki göçmenlik sisteminin maliyetlerinin karşılanmasını hedeflerken, diğer yandan şirketlerin yabancı çalışan istihdamını daha pahalı hale getirerek Amerikan iş gücünün tercih edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.