83 yaşındaki Mladić'in son dönemde sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ve tahliye talebinin reddedildiği öğrenilmişti.

Bosna Savaşı'nın en tartışmalı ve kanlı isimlerinden biri olan eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladić hayatını kaybetti. Reuters'ın aktardığına göre Mladić, çekmekte olduğu müebbet hapis cezası sırasında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi Sırbistan merkezli Informer TV tarafından duyuruldu.

Srebrenitsa Soykırımı'nın başındaki isimlerden biriydi

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosnalı Sırp Ordusu'nun başında bulunan Mladić, özellikle Srebrenitsa'da yaşanan katliam ve Saraybosna kuşatmasındaki rolüyle uluslararası kamuoyunun gündemine geldi.

Temmuz 1995'te Srebrenitsa'nın Bosnalı Sırp güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Srebrenitsa'da yaşananlar uluslararası mahkemeler tarafından soykırım olarak kabul edildi.

2011'de yıllar süren firarın ardından yakalandı

Savaşın ardından uzun yıllar boyunca yakalanamayan Mladić, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da tutuklandı ve birkaç gün sonra Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICTY) teslim edildi.

Hakkındaki dava yıllarca sürdü. 22 Kasım 2017'de Lahey'deki mahkeme Mladić'i soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu buldu ve müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Müebbet hapis cezası 2021'de kesinleşti

Mladić'in karara yaptığı itiraz da sonuç vermedi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Artık Mekanizması'nın Temyiz Dairesi, 8 Haziran 2021'de mahkûmiyet kararını ve müebbet hapis cezasını onadı. Böylece Mladić hakkında verilen karar kesinleşti.

Son günlerinde tahliye talep edilmişti

Mladić'in sağlık durumu 2026 yılında ciddi biçimde kötüleşti. Avukatları, yaşamının son döneminde olduğunu belirterek insani gerekçelerle serbest bırakılmasını talep etti. Birleşmiş Milletler mekanizması ise bu talebi reddetti.

Ağustos ayında Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujić de Belgrad'ın Mladić'in evine gönderilmesini değil, sağlık durumunun daha iyi takip edilebilmesi için Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisi'ne nakledilmesini istediğini açıkladı. Ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı.