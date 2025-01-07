ABB’den yapılan açıklamada, Gökçek’in iddialarına sert bir karşılık verildi. Açıklamada, "Hırsıza ‘hırsız’ olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar" ifadesi kullanıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların bir kısmının ABB Teftiş Kurulu tarafından incelendiği, diğer konuların ise derhal araştırıldığı belirtildi. Ayrıca, her türlü suçlamaya karşı başvurulması gereken yerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu ifade edildi. ABB, belediyede suç işleyenlerin asla korunmayacağını vurguladı.

Açıklamada, "Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak, şarlatanlık yapmaya çalışıyor" şeklinde bir değerlendirmede bulunularak, iddiaların temelsiz olduğu savunuldu.