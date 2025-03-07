Avrupa Güvenliği İçin Tarihi Zirve

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’nın savunma alanında daha egemen bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Costa, "Bugün Avrupa ve Avrupalıların güvenliği için belirleyici bir an. Güçlü ve daha egemen bir Avrupa Savunması’na doğru kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Zirvede alınan kararların aciliyet gerektirdiğini belirten Costa, savunma kapasitesini artırmak için yeni finansal araçlar geliştirileceğini ve 150 milyar Euro’ya kadar çıkabilecek bir Avrupa finansal enstrümanının oluşturulacağını duyurdu. Ayrıca, İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde savunma harcamalarına esneklik sağlanması gerektiğini vurguladı.

Öncelikli Savunma Alanlarına Yatırım

AB, Ukrayna savaşının getirdiği güvenlik tehditleri doğrultusunda öncelikli savunma alanlarına yatırım yapma kararı aldı. Avrupa Savunma Ajansı tarafından belirlenen bu alanlar şunlar:

Hava ve füze savunma sistemleri,

Topçu sistemleri ve mühimmat,

İnsansız hava araçları ve anti-drone sistemleri,

Yapay zeka ve siber güvenlik teknolojileri,

Elektronik harp sistemleri.

Bu yatırımların NATO ile tam uyum içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Von der Leyen’den “ReArm Europe” Çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın mevcut güvenlik tehditleri karşısında güçlü bir savunma politikası izlemesi gerektiğini belirtti. Von der Leyen, "Avrupa, açık ve mevcut bir tehdit ile karşı karşıya. ReArm Europe planı, Avrupa’nın askeri kapasitesini artırarak savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor" dedi.

Von der Leyen’in açıkladığı plan kapsamında:

Savunma harcamalarını artırmak için 650 milyar Euro’ya kadar bir finansman mekanizması oluşturulacak,

Üye devletlere ortak tedarik süreçlerini hızlandırmaları için 150 milyar Euro’luk kredi sağlanacak,

AB bütçesindeki uyum fonları savunma yatırımlarına yönlendirilebilecek,

Avrupa Yatırım Bankası’nın savunma sektörüne yönelik kredi verme yöntemleri güncellenecek.

Ukrayna’ya Destek Artıyor

Zirve kapsamında, Ukrayna’ya verilen desteğin artırılması yönünde de kararlar alındı. Costa, "Üye devletler, artan mali alan sayesinde Ukrayna’ya desteklerini derhal artırabilecekler. Şu ana kadar toplam 15 milyar Euro’luk bir taahhütte bulunuldu" dedi.

AB’nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri ihtiyaçlarını karşılamak için savunma sanayii ile yakın iş birliği içinde çalışacağı ifade edildi.

Macaristan’dan Ukrayna Bildirisine Veto

Zirve sonrası yayımlanan Ukrayna bildirisi, Macaristan tarafından veto edildi. Antonio Costa, "Savunma konusunda 27 ülke oybirliğiyle anlaşmaya vardı, ancak Ukrayna konusunda Macaristan farklı bir stratejik yaklaşım izliyor. Bu tutuma saygı duymakla birlikte, diğer 26 ülkenin güçlü desteğini vurgulamak gerekir" dedi.

AB’den Trump’a Net Mesaj: “Avrupa Olmadan Olmaz”

Von der Leyen, ABD öncülüğündeki Ukrayna müzakereleri konusunda, "Adil ve kalıcı bir barış, ancak güçlü bir konumdan sağlanabilir. Başkan Trump da güçlü bir barış istiyorsa, bunu ancak Avrupa Birliği ve üye devletlerin desteğiyle başarabilir" diyerek Washington’a net bir mesaj verdi.

AB’nin Ukrayna’ya yönelik ekonomik ve askeri yardımlarının devam edeceğini belirten Von der Leyen, "Bu süreçte Avrupa, Ukrayna’nın ekonomik olarak ayakta kalmasını sağladı ve askeri kapasitesini artırmak için büyük yatırımlar yaptı. Enerji sistemlerinin kış boyunca çalışmasını garanti altına aldık" dedi.

Sonuç: Avrupa Savunmasında Yeni Dönem

AB’nin 800 milyar Euro’luk savunma planı, birliğin kendi güvenliği için daha bağımsız hareket etmesini sağlayacak tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Mart ayında yapılacak olağan AB Liderler Zirvesi’nde detaylı yasa teklifleri sunulacak ve sürecin daha da hızlandırılması bekleniyor.