Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından açıklanan nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisi, ekonomideki toparlanmanın güç kazandığına işaret etti.

Açıklanan veriler, tüketim harcamaları ve özel sektör faaliyetlerinin ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ettiğini gösterirken, ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen dirençli yapısını koruduğunu ortaya koydu.

Öte yandan GSYH fiyat endeksi (deflatör) yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,6 artarak bir önceki dönemdeki yüzde 3,5 seviyesinin üzerine çıktı. Enflasyon göstergelerindeki bu yükseliş, fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Verilerin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi. Güçlü büyüme ve yüksek seyreden fiyat baskıları, Fed’in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceği değerlendirmelerini destekledi.

Buna karşın ABD Dolar Endeksi (DXY), verinin ardından sınırlı bir geri çekilme yaşayarak 101,50 seviyelerine doğru geriledi. Analistler, doların kısa vadeli hareketlerinde kâr realizasyonlarının etkili olduğunu belirtirken, Fed'in yılın geri kalanında sıkı para politikası duruşunu koruyabileceğine yönelik beklentilerin doları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade ediyor.

Uzmanlara göre, ABD ekonomisinde büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, enflasyonun hedef seviyelerin üzerinde kalması nedeniyle Fed'in politika adımlarına yönelik belirsizliklerin devam etmesi bekleniyor.