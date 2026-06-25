Kuruluş, özellikle kamu katılım bankalarının birleşme planının sektör açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Fitch tarafından yayımlanan analizde, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında birleşmesi halinde Türkiye'nin en büyük katılım bankasının ortaya çıkabileceği belirtildi. Böyle bir yapılanmanın, sektörde ölçek ekonomisi yaratmasının yanı sıra verimlilik ve rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edildi.

Raporda, katılım bankacılığının halen Türkiye bankacılık sistemindeki toplam varlıkların yaklaşık yüzde 9,5'ini oluşturduğu hatırlatılırken, birleşmesi planlanan üç kamu katılım bankasının toplam pazar payının ise yüzde 3,4 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Fitch uzmanları, birleşmenin hayata geçirilmesi durumunda yeni oluşacak bankanın daha güçlü bir piyasa konumuna ulaşabileceğini ve kredi profilinin olumlu yönde etkilenebileceğini vurguladı. Ancak bu potansiyel kazanımların, etkin yönetim yapısı, sermaye yeterliliği ve entegrasyon sürecinin başarısına bağlı olacağına işaret edildi.

Öte yandan raporda, Emlak Katılım Bankası'nın olası halka arz süreci de değerlendirildi. Halka arzın gerçekleşmesi halinde bankanın sermaye kaynaklarını çeşitlendirebileceği ve büyüme hedeflerini daha güçlü şekilde finanse edebileceği belirtildi.

Fitch'e göre kamu katılım bankalarının birleşmesi ve sektörde planlanan sermaye piyasası adımları, Türkiye'de faizsiz finans sisteminin derinleşmesine katkı sağlayarak katılım bankacılığının ekonomideki ağırlığını artırabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.