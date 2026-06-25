ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruyacağına yönelik beklentiler, dolar endeksini son 13 ayın en yüksek seviyelerine taşırken, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın 3.959 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi test ederken, ons gümüş de 55,60 dolara kadar düştü. Böylece her iki değerli metal de yaklaşık yedi ayın en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

Teknik Göstergeler Alarm Veriyor

Piyasaların yakından takip ettiği teknik göstergeler de aşağı yönlü risklere işaret ediyor. Altında 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına inmesiyle oluşabilecek "ölüm kesişimi" formasyonunun gündeme gelmesi, satış baskısının teknik açıdan da güçlenebileceği yorumlarına neden oluyor.

Analistler, söz konusu formasyonun gerçekleşmesi halinde yatırımcıların temkinli davranabileceğini ve fiyatlarda yeni bir düzeltme dalgasının görülebileceğini belirtiyor.

Jeopolitik Risklerde Azalma Talebi Zayıflattı

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Orta Doğu kaynaklı risklerin azalması oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yeniden normale dönmesi ve ABD ile İran arasında sağlanan diplomatik uzlaşı sinyalleri, güvenli liman talebini önemli ölçüde düşürdü.

Jeopolitik tansiyonun gerilemesiyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, altın ve gümüş gibi koruma amaçlı yatırım araçlarına olan ilgiyi azaltırken, petrol fiyatlarındaki geri çekilme de enflasyon endişelerini sınırladı.

Kurumlar Hedef Fiyatlarını Revize Ediyor

Değerli metallerdeki zayıf görünüm, uluslararası finans kuruluşlarının beklentilerine de yansımaya başladı. ING, altın ve gümüş için 2026 yılına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Banka, ons altının yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 4.300 dolar, son çeyreğinde ise 4.600 dolar seviyelerinde işlem görebileceğini öngörürken, daha önceki tahminlerini aşağı çekti. Gümüş için ise üçüncü çeyrek beklentisi 68 dolar, dördüncü çeyrek beklentisi ise 74 dolar olarak açıklandı.

Yıl başından bu yana ons altında yaklaşık yüzde 8, gümüşte ise yüzde 21'e ulaşan kayıplar, değerli metallerdeki satış dalgasının boyutunu gözler önüne seriyor.

İç Piyasada Güncel Altın Fiyatları

Yurt içinde ise gram altın 5.954 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 9.927 TL, yarım altın 19.829 TL ve tam altın 39.855 TL'den satılıyor. Kuyumculuk sektörünün önemli ürünlerinden 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 5.546 TL seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikası, doların seyri ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.