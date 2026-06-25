TCMB Başkanı Fatih Karahan, 23 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde haftalık repo ihalelerine dönüş konusunda acele edilmeyeceğini ifade etti.

TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN'IN SUNUMU

Yatırımcı toplantılarına katılan kaynakların aktardığına göre Karahan, Merkez Bankası'nın öncelikle temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerini görmek istediğini belirterek, yeni bir fonlama adımının ancak bu verilerin değerlendirilmesinden sonra gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Bu mesajlar, TCMB'nin kısa vadede piyasadaki sıkı likidite koşullarını koruyacağı ve fonlama maliyetlerini mevcut yüzde 40 seviyelerinde tutmaya devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Londra Sunumunda Dezenflasyon Vurgusu

Karahan'ın 24 Haziran'da Londra'da gerçekleştirdiği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumda da benzer mesajlar öne çıktı. Sunumda, yılın ilk beş ayında enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde gıda ve enerji kaynaklı olduğu, buna karşılık temel mal ve hizmet gruplarında dezenflasyon eğiliminin güçlendiği belirtildi.

TCMB, özellikle kira ve eğitim gibi hizmet kalemlerinde fiyat artışlarının yavaşladığını, talepteki soğumanın da enflasyonla mücadeleyi desteklediğini vurguladı. Sunumda "talepteki yavaşlama fiyatlama davranışlarını iyileştirecektir" değerlendirmesine yer verildi.

Enflasyon Beklentilerinde Bozulma Sınırlı

Merkez Bankası'nın yatırımcılarla paylaştığı değerlendirmelerde, jeopolitik gerilimlere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığı ifade edildi. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin haziran itibarıyla yüzde 23,8 seviyesinde bulunduğu, reel sektör ve hanehalkı beklentilerinde de kademeli iyileşmenin sürdüğü aktarıldı.

Ekonomide Yavaşlama Sinyalleri Güçleniyor

Sunumda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya da dikkat çekildi. Milli gelir verileri, kapasite kullanım oranları, perakende satışlar ve kredi büyümesindeki gelişmeler iç talebin belirgin şekilde soğuduğuna işaret etti. TCMB, bu görünümün enflasyon üzerindeki talep kaynaklı baskıları azaltacağını değerlendirdi.

Dolarizasyona Karşı Güven Mesajı

Karahan'ın yatırımcılara verdiği bir diğer önemli mesaj ise Türk lirasına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiği yönünde oldu. Sunumda, hanehalkının döviz talebinin sınırlı kaldığı, TL mevduat ve yatırım fonlarının toplam finansal varlıklar içindeki payının yükseldiği belirtildi. Güçlü rezerv pozisyonunun da para politikasını desteklediği ifade edildi.

Piyasaların Gözü Temmuz Verilerinde

Ekonomistlerin önemli bir bölümü yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesini beklerken, TCMB'nin resmi tahmini yüzde 26 seviyesinde bulunuyor. Londra'da verilen mesajlar ise Merkez Bankası'nın faiz indiriminden önce enflasyondaki eğilimi net biçimde görmek istediğini ve temmuz ayı verilerinin para politikasının yönü açısından belirleyici olacağını ortaya koyuyor.