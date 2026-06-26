Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı paylaşımda, millete ve şehirlere hizmet yolunda güçlü ve kararlı şekilde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının da ele alındı. Toplantıya katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplantının ardından birlik ve hizmet vurgusu yaptı. Başkan Çerçioğlu tarafından yapılan paylaşımda, 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimize ve kentlerimize hizmet etme yolunda; güçlü ve kararlı şekilde daha fazla çalışmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.