Kredi Garanti Fonu (KGF) yetkililerinin, artan talep üzerine Merkez Bankası ile görüşmelere başlayarak program limitinin 25 milyar lira daha artırılması ve toplam büyüklüğün 50 milyar liraya çıkarılması yönünde çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Limiti firma başına 3 milyon liraya yükseltilerek yeniden başlatılan kredi programı, özellikle işletmelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzde 34 ila 36 arasında değişen faiz oranlarıyla sunulan kredilerde 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere 48 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

KGF verilerine göre, yıl içinde yapılan artışlarla birlikte Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 61 bin firma toplam 81 milyar lira civarında finansman kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu daha önce yaptığı değerlendirmelerde, reel sektörün en önemli sorununun finansmana erişim olduğunu vurgulamış, kredi büyüme sınırlarının işletmelerin krediye ulaşmasını zorlaştırdığını ifade etmişti. Hisarcıklıoğlu ayrıca, 2026 yılı içinde programın toplam hacminin 100 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiğini açıklamıştı.