Sigorta sektörünün acenteler, brokerler, sigorta ve emeklilik şirketleri, teknoloji sağlayıcıları, asistans şirketleri ve kurumlarını aynı zeminde buluşturan saz2026 Sigorta Aracıları Zirvesi, 22-23 Haziran tarihlerinde Wyndham Grand Levent’te düzenlendi. Türkiye’de ilk kez doğrudan sigorta aracılığına odaklanan ve resmi web sitesi üzerinden canlı takip edilen zirve, sigorta ekosisteminin değişen dağıtım yapısını, dijital dönüşümünü ve müşteri deneyimindeki yeni beklentileri kapsamlı biçimde ele aldı. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, sigortacılığın ekonomik güvenlik, toplumsal dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma açısından üstlendiği kritik role dikkat çekti.



"Güçlü aracılar, güçlü sigortacılık demektir"

Sigorta aracılarının sektörün büyüme stratejisinin merkezinde olduğunu belirten Yaşar, sigorta penetrasyonunun artırılması ve koruma açıklarının azaltılması için tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye’de sigorta penetrasyonunu artırmak, sigortalılık bilincini geliştirmek ve vatandaşlarımızı daha güçlü bir güvence sistemine dahil etmek istiyorsak bunu ancak birlikte başarabiliriz. Şirketlerimiz, acentelerimiz, brokerlerimiz, eksperlerimiz, meslek örgütlerimiz ve kamu kurumlarımız aynı hedef doğrultusunda hareket etmek durumundadır. Güçlü aracılar güçlü sigortacılık demektir. Güçlü sigortacılık ise daha dirençli bir ekonomi ve daha güvenli bir toplum demektir" dedi.

Teknolojinin hızla geliştiği ve yapay zekanın iş yapış biçimlerini dönüştürdüğü bu dönemde sigortacılığın temelindeki güven ilişkisinin değerini koruduğunu belirten Yaşar, "Biz teknolojiyi insanın yerine geçen bir unsur değil, insanı güçlendiren, hizmet kalitesini artıran ve sektörü daha erişilebilir hale getiren stratejik bir araç olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zirvede oto sigortalarındaki dönüşüm de en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Ahmet Yaşar, 12 Haziran tarihinde yayımlanan ve 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle trafik sigortasında hasar süreçleri, araç değer kaybı, parça kullanımı ve dijital bilgilendirme alanlarında devrim niteliğinde iyileştirmelerin hayata geçirileceğini müjdeledi. Araç değer kaybının son yıllarda trafik sigortalarında en fazla uyuşmazlık oluşturan başlıklardan biri haline geldiğine dikkat çeken Yaşar, yeni düzenlemeyle araç hasarı için yapılan başvuruların değer kaybı talebini de otomatik olarak kapsayacağını belirtti. Eksperlerin hasar tespitiyle birlikte değer kaybını da dosya kapsamında değerlendireceğini ifade eden Yaşar, bu adımın süreçleri çok daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir hale getireceğini, sigortaya duyulan güveni pekiştireceğini söyledi.



Quick Sigorta’dan acenteyi merkeze alan dönüşüm yaklaşımı

Zirveye oturum sponsoru olarak destek veren Quick Sigorta, sigorta aracılarının yeni dönemde üstleneceği stratejik rolü panellere taşıdı. Zirvede panelist olarak yer alan firmanın Genel Müdürü Eyüp Özsoy, dijitalleşmenin sigorta aracılığına etkilerini, müşteri beklentilerindeki değişimi ve acentelerin yeni nesil hizmet modelindeki konumunu ele aldı. Sigortacılıkta hızın artık temel bir standart haline geldiğini, müşterilerin hızın yanı sıra esneklik ve kişiselleştirilmiş hizmet beklediğini belirten Özsoy, "Dijitalleşmeyi, acentelerimizin danışmanlık gücünü büyüten stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. QPORT, Quick Mobil ve Quick Finansall Ekosistemi ile acentelerimizin müşterilerine daha geniş, daha hızlı ve daha bütüncül bir değer önerisi sunmasını sağlıyoruz. Geleceğin acentesi; veriyi doğru okuyan, teknolojiyi etkin kullanan ve sigorta, finansman, ödeme sistemleri ve mobilite alanlarında müşterilerine çözüm sunabilen bir danışmanlık modeliyle çalışacak" diye konuştu.



Quick Finansall Ekosistemi ile acentelerin rolü yeniden tanımlanıyor

Panelde Maher Holding çatısı altında geliştirilen Quick Finansall Ekosistemi ve bu yapı içerisinde şekillenen Quick Finansall Çözüm Merkezi, acente kanalının dönüşümü açısından öne çıkan başlıklardan biri oldu. Quick Sigorta’nın sigortacılık çözümlerini, Quick Finans’ın finansman hizmetlerini, QPAY’in ödeme sistemlerini ve QCAR Mobilite’nin mobilite çözümlerini aynı ekosistem içerisinde buluşturan yapı sayesinde acenteler, müşterileriyle kurdukları ilişkiyi yalnızca poliçe süreçleriyle sınırlı tutmadan çok daha geniş bir hizmet alanına taşıyabiliyor. Faaliyet alanlarına göre şekillenen Quick Finansall Çözüm Merkezleri; sigorta, kredi, ödeme sistemleri ve mobilite çözümlerini ilgili düzenleyici çerçeveler doğrultusunda müşterilerle buluştururken, acentelerin de bulundukları bölgelerde çok yönlü çözüm noktaları olarak konumlanmasına katkı sağlıyor. Quick Sigorta’nın KASKONOMİQ ve Quick Tamamlayıcı Deprem Sigortası gibi erişilebilir ve yenilikçi ürünleri de bu yaklaşımın sahadaki başarılı örnekleri arasında yer alıyor.



İki gün boyunca sigortacılığın ortak aklı konuşuldu

Zirvenin ilk gününde ‘Acentelikte Yeni Nesil Modeller: Ölçeklenme, Küçük Ofis, Kurumsallaşma ve Yapısal Dönüşüm’, ‘Acentelikte Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka ve Yeni Müşteri Deneyiminin Evrimi’ ile ‘Acentelerde Hayat ve BES Açılımı’ başlıkları ele alındı. Zirvenin ikinci gününde ise ‘Dijital Ekosistem ve Yapay Zekanın Kaçınılmaz Etkisi’, ‘Finansal Dağıtım Kanallarının Artan Sigortacılık Etkisi’, ‘Kurumsal Risk Yönetimi ve Aracılıkta Yeni Dönem: Reasürans, Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik’ ile ‘Önleyici Sigortacılık ve Yeni Risk Yönetimi’ başlıklarında sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Quick Sigorta, zirve boyunca sunduğu katkılarla acentelerin stratejik rolünün güçlendirilmesi, teknolojinin insan temasını destekleyen bir unsur olarak konumlandırılması ve sigortacılığın daha kapsayıcı bir yapıya taşınması gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, ‘Sigortadan Fazlası’ vizyonuyla sektöre yön veren yaklaşımını da vurguladı.