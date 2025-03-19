Türkiye - Macaristan İstatistikleri: 15. Karşılaşma

Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9'u resmi, 6'sı özel olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünde Türkiye galip gelirken, Macaristan 9 defa zaferle ayrıldı. 2 maç ise berabere tamamlandı. Türkiye, bu 15 karşılaşmada 15 gol atarken, 29 gol yedi. İki ülke en son 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena'da hazırlık maçında karşılaştı ve Macaristan 1-0 galip geldi.

Milliler 638. Müsabakasına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 352'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 637 maç yaptı. Milliler, bu maçlarda 248 galibiyet, 239 mağlubiyet ve 150 beraberlik aldı. 870 gol kaydeden Türkiye, kalesinde ise 911 gol gördü.

Vincenzo Montella'nın 20. Maçı

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, millilerle 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 maçta görev yaptı. Montella'nın yönetimindeki Türkiye, 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Uluslar Ligi Yolculukları

Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi 4. Grup'ta mücadele etti ve 11 puanla ikinci sırada yer aldı. Macaristan ise A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele etti ve 6 puanla 3. sırada yer buldu.

İstanbul'da 910 Gün Sonra

Son yıllarda Anadolu şehirlerinde maç yapan A Milli Takım, Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da bir maç oynayacak. Milliler son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022'de Lüksemburg ile karşılaşmıştı.

Cezalı ve Sakatlı Oyuncular

Macaristan maçı öncesinde A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular

A Milli Takım'da, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Macaristan karşısında sarı kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek.

İlk Kez Davet Edilen 3 Futbolcu

A Milli Takım'da 3 futbolcu, ilk kez davet aldı. Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez millilerle birlikte sahaya çıkacak. Ayrıca, Emre Mor da yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından tekrar kadroya dahil oldu.

Maçın Hakemi: Ivan Kruzliak

Türkiye - Macaristan karşılaşmasını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın 4. hakemi ise Peter Kralovic olacak. Michal Ocenas VAR hakemi, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu

Kaleciler: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).

Yarınki maç, A Milli Takım için büyük bir önem taşıyor. Milliler, galip gelerek A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.