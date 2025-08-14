Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada “AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz” ifadelerini kullandı.

Partiye katılan başkanların 6’sı CHP, 2’si İYİ Parti ve 1’i bağımsız belediye başkanından oluşuyor.

AK Parti’ye katılan belediye başkanları şöyle:

Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı (CHP)

İsmail Akpınar – Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı (İYİ Parti)

Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı (CHP)

Mustafa Kodal – Isparta Yalvaç Belediye Başkanı (İYİ Parti)

Muhammer Yanık – Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı (Bağımsız)

Mustafa İberya Arıkan – Aydın Söke Belediye Başkanı (CHP)

Osman Yıldırım Kaya – Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı (CHP)

Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Belediye Başkanı (CHP)

Malik Ercan – Aydın Yenipazar Belediye Başkanı (CHP)

Katılımlar, özellikle yerel siyasette önemli bir güç dengesi değişimi olarak yorumlanırken, Erdoğan’ın açıklamaları AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki etkisini artırma hedefini vurguladı.