Olay, yaşlı kadının altınlarını bozdurmak için gittiği kuyumcuda ortaya çıktı. İşlem sırasında kadının WhatsApp üzerinden kendisine gönderilen bir IBAN’a para aktarmaya çalıştığını fark eden çalışanlar, profilde yer alan “Asayiş Şube Müdürlüğü” ambleminin sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi.

Kuyumcuda çalışan Uğur Turgut, yaşananları şöyle anlattı:

“İşlem esnasında WhatsApp profilindeki amblem dikkatimizi çekti. Teyze korkudan titriyordu. Onu sakinleştirip oturttuk ve hemen polis ekiplerine haber verdik. Devletin hiçbir kurumunun vatandaştan IBAN üzerinden para istemeyeceğini tane tane anlattık.”

Yapılan incelemede, yaşlı kadının daha önce gittiği başka bir kuyumcuda dolandırıcıların yönlendirmesiyle 113 bin 300 lirayı çoktan gönderdiği öğrenildi. Eğer durum fark edilmeseydi, yaklaşık 110-120 gram ağırlığında, bilezik ve gram altınlardan oluşan ve toplam değeri 700 bin liraya yaklaşan ziynet eşyası da bozdurulacaktı.

Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını belirten Turgut, dolandırıcıların özellikle yaşlı vatandaşları korkutarak yönlendirdiğine dikkat çekti. “Daha önce de benzer bir olay yaşamıştık, ikna edememiştik ve mağduriyet yaşanmıştı. Bu kez teyzemizi durdurmayı başardık” dedi.

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gönderilen paranın 110 bin 500 liralık kısmına bloke konulurken, bozdurulmaktan kurtarılan altınlar sahibine teslim edildi. O anlar kuyumcunun güvenlik kameralarına da yansıdı.