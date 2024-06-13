"Gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık verilmesine zaten karşıyız. Yasal boşluklar sayesinde Türkiye istila ediliyor. Gayrimenkul sektöründe olanlar bu duruma sık sık tanık oluyor. AKP hükümeti neyi bekliyor? Yeterince ne idüğü belirsiz kişiyi ülkeye doldurmadılar mı? Kent merkezlerinde sığınmacı gettoları yaratılmadı mı? Türk halkı sığınmacılardan zarar görmedi mi?" ifadelerini kullanan Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, söz konusu yasaya göre, yabancıların aldığı gayrimenkullerin üzerine üç yıl satılamaz şerhi konulduğunu hatırlattı ve: “Yasa çıkalı 6 yıl oldu. Yasada edinilen mülkü sadece 3 yıl satamama şartı var ama kime satıp satamayacağı konusunda bir şart yok. İşte zurnanın son deliği… 3 yıl satmama şartını doldurmuş yeni Türk vatandaşları, mülkü istedikleri kişiye satabilirler. Peki onlar kime satmayı tercih ediyorlar? Elbette akrabalarına” dedi.

Hal böyle olunca insan merak ediyor tabi, Türkiye'den 400 bin dolar para ödeyip gayrimenkul satın almış bir yabancı, 3 yıl sonra bir akrabasına 500 TL'ye dairesini satarsa ne olur? Bu konuda bir düzenleme var mı acaba?