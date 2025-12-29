Öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, eğitime ara verilen il ve ilçeler netleşti.

Zonguldak

Zonguldak’ta fırtına, yağmur ve kar yağışı beklentisi nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Elazığ

Elazığ kent merkezinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

Kastamonu

Kastamonu merkezle birlikte 10 ilçede tüm okullarda, 5 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

Van

Van genelinde yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Bolu

Bolu’da il genelinde tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve kurslar dahil olmak üzere 1 gün tatil edildi.

Düzce

Düzce’de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, bazı kamu personeline idari izin tanındı.

Yozgat

Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Muş

Muş’ta üniversiteler hariç il genelindeki tüm okullarda eğitim durduruldu.

Bitlis

Bitlis genelinde yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm okullar, kreşler ve kurslarda eğitime ara verildi.

Bartın

Bartın’da il genelinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Karabük

Karabük’te olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari

Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

Sinop

Sinop’ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Ağrı

Ağrı’da köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamında eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin

Mardin genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

Çankırı

Çankırı’da 5 ilçede tüm okullar, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitim durduruldu.

Bingöl

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Kırşehir

Kırşehir genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da Halfeti ve Birecik hariç tüm ilçelerde eğitime ara verildi.