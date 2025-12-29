Öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, eğitime ara verilen il ve ilçeler netleşti.
Zonguldak
Zonguldak’ta fırtına, yağmur ve kar yağışı beklentisi nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Elazığ
Elazığ kent merkezinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayıldı.
Kastamonu
Kastamonu merkezle birlikte 10 ilçede tüm okullarda, 5 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Şırnak
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle tüm okullar tatil edildi.
Van
Van genelinde yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Bolu
Bolu’da il genelinde tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve kurslar dahil olmak üzere 1 gün tatil edildi.
Düzce
Düzce’de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, bazı kamu personeline idari izin tanındı.
Yozgat
Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Muş
Muş’ta üniversiteler hariç il genelindeki tüm okullarda eğitim durduruldu.
Bitlis
Bitlis genelinde yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm okullar, kreşler ve kurslarda eğitime ara verildi.
Bartın
Bartın’da il genelinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.
Karabük
Karabük’te olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari
Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullar tatil edildi.
Sinop
Sinop’ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Ağrı
Ağrı’da köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamında eğitime 1 gün ara verildi.
Mardin
Mardin genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullar tatil edildi.
Çankırı
Çankırı’da 5 ilçede tüm okullar, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitim durduruldu.
Bingöl
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Kırşehir
Kırşehir genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da Halfeti ve Birecik hariç tüm ilçelerde eğitime ara verildi.