Milli Eğitim Akademisi çatısı altında, 7 ilde ve 12 merkezde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı. Alımlar, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kimler Başvurabilecek?

Kılavuza göre başvuru yapabilecek adaylar şu şekilde sıralandı:

Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ,

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan, doktora veya daha üst akademik unvana sahip öğretmenler ve diğer personel ,

Bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler.

Başvurular e-Devlet Üzerinden

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar, doktora mezuniyetleri ya da öğretmenlik alanlarına uygun olarak eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek.

Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuran ve istihdam edilmesi uygun görülen adaylar, kurul tarafından teklif edilen isimler arasından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onayıyla belirlenecek.

Takvim Netleşti

16-18 Şubat 2026: Bakanlık kadrolarından başvuran adayların değerlendirmeleri

19 Şubat 2026: Değerlendirme sonuçlarının ilanı

27 Şubat 2026: Öğretim üyeleri için sonuçların açıklanması

11 Mart 2026: Sözlü sınav sonuçlarının ilanı

25 Mart 2026: Yerleştirme sonuçlarının duyurulması

Değerlendirme sürecinin ardından, puan üstünlüğüne göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai yerleştirmeler, sözlü sınav puanları ve aday tercihleri doğrultusunda yapılacak.