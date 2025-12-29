İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin firari olduğu öğrenilmişti.

Son olarak gerçekleştirilen yeni operasyonda stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman ile Les Benjamins Global Direktörü Zohaer Majhad gözaltına alındı. Zohaer Majhad’ın, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.