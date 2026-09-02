İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2027 İspanya Süper Kupası'nın organizasyon toplantısı, Riva'da yapıldı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Av. Erkan Kıraç, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Uluslararası İlişkiler ve Projeler Direktörü Eduard Dervishaj ve RFEF Genel Direktörü Manuel Lalinde'nin yanı sıra her iki federasyonun Dış İlişkiler, Stadyum Güvenlik, Lig Yönetimi, Protokol ve Konaklama, Maç Biletleme ve Seyahat Yönetimi ile Kurumsal İletişim departmanlarının yöneticileri ve profesyonelleri de yer aldı.

İspanya futbolunun önde gelen kulüpleri Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan bu özel organizasyona dair önemli konu başlıklarının detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, iki federasyon arasındaki ilişkilerin pekişmesine yönelik karşılıklı dostluk mesajları verildi.