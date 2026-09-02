İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttukları bölgeye giderek, 'Bu hatta kalacağız. Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını kontrol ediyoruz ve daha yapacak çok şey var' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer komutanlarla birlikte; İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ni işgal ederek oluşturduğu 'Sarı Hat' yakınlarındaki bir askeri mevziye gitti.

İşgal altında tuttukları bölgeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, 'Buradaki bölge kontrolümüz altında. Uzakta Aşkelon kentini ve her yöndeki yerleşkelerimizi görebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Sarı Hat'tan geri çekilmeyi planlamadığını belirten Netanyahu, 'Bu hatta kalacağız. Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını kontrol ediyoruz ve daha yapacak çok şey var. Hamas'ın silahsızlandırılması ve lağvedilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gazze, artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacak. Bu hedefimize büyük ölçüde ulaşıldı ancak hala yapılacak işler var' dedi.

Netanyahu ayrıca, İsrail istihbarat kurumlarının dün gerçekleştirdiği bir operasyonla Hamas İç Güvenlik Birimi'nden bir üst düzey yetkilinin yakalandığını savunarak, sorgu sürecinde önemli bilgiler edebileceklerini iddia etti.

Gazze Şeridi'ndeki 'Sarı Hat', ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ilk aşaması kapsamında İsrail güçlerinin çekildiği hattı ifade ediyor.

Gazze'de can kaybı 73 bin 470'e yükseldi

Yürürlükteki ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Tel Aviv yönetimi ayrıca, anlaşma kapsamında üzerinde mutabık kalınan miktarlardaki insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi geciktirmeye de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 334'e, yaralananların sayısının da 4 bin 429'a ulaştığı belirtilmişti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 470'e, yaralı sayısının da 174 bin 540'a ulaştığı bildirilmişti.