Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki gemi faciasına ilişkin incelemelerde bulunmak ve ön rapor hazırlamak amacıyla Türkiye'den KKTC'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 30 Ağustos'ta Girne'de meydana gelen yolcu gemisi faciasına ilişkin çalışmalar yürütmek amacıyla Türkiye'den KKTC'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyetini kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen kabulde Erhürman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasına ilişkin yürütülecek teknik araştırmalar ele alındı.

Erhürman, gemi faciasının araştırılması kapsamında gerçekleştirilecek teknik incelemelere ilişkin beklentilerini heyete aktardı. Türkiye'den KKTC'ye gelen heyetin, Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin incelemelerde bulunacağı ve çalışmalar sonucunda ön rapor hazırlayacağı belirtildi.

Görüşmede ayrıca KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Mağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı da hazır bulundu.