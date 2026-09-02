14 konser ve 50'ye yakın etkinlikle 4 gün boyunca sürecek olan Afyon Motofest kapılarını açtı.

Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirilen Afyon Motofest 2026 kapılarını açtı. Bu yıl 9. kez düzenlenen festival, 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da beş gün boyunca spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Afyon Motofest 2026, 14 konser ve 50'ye yakın etkinlikle binlerce sporseveri ve müzik tutkununu ağırlayacak. Motor sporlarının heyecanını müziğin enerjisiyle buluşturan festival, ziyaretçilerine beş gün boyunca dolu dolu bir etkinlik programı sunacak.

Afyon Motofest 2026 çerçevesinde Türkiye'nin sevilen sanatçı ve müzik grupları beş gün boyunca sahne alacak.

Festivalde Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive, M Lisa, Sefo, Demet Akalın, Selin, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz sahne alacak.