Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın devamında pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Alanyasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Akdeniz ekibi, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.