Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın devamında pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Aydın BBSK'dan Fransız smaçör transferi
Aydın BBSK'dan Fransız smaçör transferi
İçeriği Görüntüle

Alanyasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Akdeniz ekibi, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.