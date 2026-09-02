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Alanyasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Akdeniz ekibi, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın devamında pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

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