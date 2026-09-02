Sinop'ta 4 Ekim'de ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu için hazırlıklar başladı. Organizasyona farklı illerden 322 sporcu başvuruda bulundu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte ilk kez gerçekleştirilecek yarı maratonun hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıda parkur, güvenlik, ulaşım, sağlık hizmetleri ve organizasyon sürecine ilişkin planlamalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Özarslan, Sinop'un doğal ve tarihi güzellikleriyle spor organizasyonları açısından özel bir şehir olduğunu belirterek, 'Yeşilin ve mavinin kucaklaştığı, eşsiz doğası ve binlerce yıllık tarihiyle Sinop'umuz, spor organizasyonları için çok özel bir şehir. 4 Ekim 2026 günü ilimizde ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu'na bugüne kadar farklı illerimizden 322 maratoncu sporcumuz başvurdu. Başvurularımız 3 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek' dedi.