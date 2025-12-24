2026 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 28.075 TL olduğunu açıkladı.

Böylece 2025 yılına göre asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmış oldu. Asgari ücret desteği ise 1.000 TL’den 1.270 TL’ye yükseltildi.

Kıdem Tazminatı Tabanı 2026’da Ne Kadar?

Asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı da değişti.

Asgari ücretli bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı taban tutarı 33.030 TL olarak uygulanacak.

Doğum Borçlanması Tutarları Arttı

Doğum borçlanmasında esas alınan prim oranı yüzde 32 olarak uygulanmaya devam ediyor.

Yeni asgari ücretle birlikte:

Günlük doğum borçlanması: 352,32 TL

Aylık doğum borçlanması: 10.569 TL

Ayrıca ücretsiz izin süreleri, avukatlık stajı, doktora ve tıpta uzmanlık süreleri, grev-lokavt dönemleri ve fahri asistanlık süreleri için borçlanma oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Askerlik Borçlanması 2026 Tutarları

Yapılan yasal düzenleme sonrası askerlik borçlanmasında prim oranı yüzde 45’e yükseltildi.

Yeni rakamlar şöyle:

Günlük askerlik borçlanması: 495,45 TL

GSS Primleri Yükseldi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarılması sonrası yeni prim tutarları da belli oldu.

1 Aralık 2025 itibarıyla en düşük aylık GSS primi 1.981,80 TL olarak uygulanıyor.

2026 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da arttı. Buna göre:

En düşük işsizlik maaşı: 13.212 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL

İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanıyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınır ise yüzde 80’i olarak uygulanıyor.

BES Kesintisi ve Stajyer Maaşı