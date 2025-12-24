Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, bazı harç ve bedellerin yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının altında artırılacağı yönündeki açıklamasının ardından, söz konusu belgelerdeki artış oranı yüzde 19,01 olarak belirlendi.

Yapılan düzenlemeye göre pasaport cüzdan bedeli 2025 yılında 1.135 TL iken 2026 yılı için 1.351 TL’ye yükseltildi. Ehliyet bedeli ise 1.420 TL’den 1.690 TL’ye çıkarıldı. Aile cüzdanı bedelinde de artış yaşandı ve 1.010 TL olan ücret 1.202 TL olarak belirlendi. Noter kağıdı bedeli 125 TL’den 149 TL’ye yükselirken, motorlu araçlar için tescil ücreti 1.270 TL’den 1.511 TL’ye çıktı. Yabancı çalışma izin belgesi bedeli de 810 TL’den 964 TL’ye yükselmiş oldu.