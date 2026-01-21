Başvuruların 849 bin 143’ü karara bağlanırken, başvuruların toplam parasal değeri 12,4 milyar lira olarak kaydedildi. Başvuru sayısında 2024 yılına göre yüzde 20 artış yaşandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet vermeyi sürdürdü. Bakanlık, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon tüketici uyuşmazlığının yargıya intikal etmeden bu heyetler aracılığıyla çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.

Başvuruların Yüzde 72’si e-Devlet Üzerinden

2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 72’si e-Devlet üzerinden, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirildi. Elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından giderek daha fazla tercih edildiği belirtildi. Başvuruların yüzde 58’i erkekler, yüzde 42’si kadınlar tarafından yapıldı. Yaş dağılımında ise en fazla başvuru yüzde 32 ile 30-40 yaş grubundan gelirken, en az başvuru yüzde 3 ile 65 yaş üstü tüketicilerden geldi.

En Fazla Başvuru İstanbul’dan

İller bazında en fazla başvuru 235 bin 253 ile İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u 100 bin 958 başvuruyla Ankara, 60 bin 722 ile İzmir, 33 bin 581 ile Bursa ve 28 bin 45 ile Antalya izledi. En az başvuru ise 561 ile Ardahan’da kaydedildi. İl tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvuru 24 bin 506 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılırken, ilçe bazında ilk sırada 14 bin 13 başvuruyla Ankara Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti yer aldı.

Şikayetlerin Büyük Bölümü Ayıplı Mal ve Hizmet

Başvuruların yüzde 64’ü ayıplı mal ve hizmet iddiasına ilişkin oldu. Bunun yüzde 36’sı ayıplı mal, yüzde 28’i ise ayıplı hizmet şikayetlerinden oluştu. Ürün gruplarında ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri yüzde 19,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu ürünleri mobil hat aboneliği, kredi kartı üyelik ücreti, mobilya, cep telefonu ve internet aboneliği takip etti. e-Ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,19 olarak açıklandı.

Perakende Ticaret İlk Sırada

Sektörel dağılıma bakıldığında, 484 bin 170 başvuru ile perakende ticaret sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü abonelik hizmetleri ve finansal hizmetler izledi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden ya da Ticaret İl Müdürlükleri ve kaymakamlıklar aracılığıyla başvuru yapılabileceğini hatırlattı.