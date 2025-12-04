Google, dünya genelinde ve Türkiye özelinde yıl boyunca en hızlı yükselişe geçen aramaları içeren 2025 Yılının Arama Trendleri raporunu açıkladı. Teknolojiden spora, popüler kültürden gastronomiye kadar geniş bir yelpazede şekillenen trendler, Türkiye’nin bir yıl boyunca en çok neyi merak ettiğini gözler önüne serdi.
Bu yılın en dikkat çekici sonucu ise teknolojinin günlük yaşamın merkezine yerleştiğini gösteren “Gemini” aramasının Türkiye’de zirveye oturması oldu.
Arama Trendlerinin Zirvesinde: Gemini ve Türkiye Gündemi
2025’te Türkiye’de en çok arananlar listesinde ilk sırayı Google’ın yapay zeka modeli Gemini aldı. Onu yıllardır toplumsal hafızada yer eden “İstanbul Depremi” ve yılın en çok konuşulan yerli dizisi “Eşref Rüya” izledi.
Genel listede ayrıca Squid Game, uluslararası spor karşılaşmaları ve büyük sürpriz olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur da üst sıralarda yer aldı. Tayfur, hem “Aramalar” kategorisinde hem de “Kaybettiklerimiz” listesinde ilk sıralara yerleşerek büyük ilgi gördü.
2025 Türkiye Google Arama Trendleri – TÜM LİSTELER TAM VE EKSİKSİZ
ARAMALAR (İLK 10)
Gemini
İstanbul Depremi
Eşref Rüya
Türkiye İspanya
Squid Game
Ferdi Tayfur
Fenerbahçe Benfica
Avrupa Ligi
Türkiye Macaristan
Fenerbahçe Feyenoord
İSİMLER (İLK 10)
Osimhen
Fatih Ürek
Sadettin Saran
Leroy Sane
Talisca
Ederson
Alperen Şengün
Sevil Akdağ
Lemina
Diego Carlos
TARİFLER (İLK 10)
Spoonful Tarifi
100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
Lokanta Usulü Beyti Tarifi
Mevlana Çorbası Tarifi
Soğan Dolması Tarifi
Dubai Çikolatası Tarifi
Squid Game Şekeri Tarifi
Tulumba Tatlısı Tarifi
Ev Baklava Tarifi
Dalgona Şekeri Tarifi
KAYBETTİKLERİMİZ (İLK 10)
Ferdi Tayfur
Volkan Konak
Nihal Candan
Sırrı Süreyya Önder
Şinasi Yurtsever
Güllü
Ferdi Zeyrek
Edip Akbayram
Ece Gürel
Diogo Jota
DİZİLER (İLK 10)
Eşref Rüya
Squid Game
Gassal
Uzak Şehir
Kral Kaybederse
Bahar
Wednesday
Leyla
Prens
Deha
FİLMLER (İLK 10)
Minecraft
Kadıköy Boğası
Uykucu
F1
Aydede
Karantina
Sihirli Annem
Şampiyonlar
Anka Kuşu'nun Dönüşü
Dengeler
NE ZAMAN? (İLK 10)
Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
Gassal 2. Sezon Ne Zaman
Voleybol Final Maçı Ne Zaman
Basketbol Final Maçı Ne Zaman
TOKİ Başvuruları Ne Zaman
Aşure Günü Ne Zaman
Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
Eşref Rüya Ne Zaman
NE GİYİLİR? (İLK 10)
Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
Mayonun Üstüne Ne Giyilir
Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
Saray Düğününde Ne Giyilir
Sonbaharda Ne Giyilir
Kır Düğününde Ne Giyilir
Pilatese Giderken Ne Giyilir
Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
Rüzgarlı Havada Ne Giyilir
NESİ MEŞHUR? (İLK 10)
Bolu’nun Nesi Meşhur
Ağrı’nın Nesi Meşhur
Merzifon’un Nesi Meşhur
Mardin’in Nesi Meşhur
Gaziantep’in Nesi Meşhur
Antalya’nın Nesi Meşhur
Bilecik’in Nesi Meşhur
Çanakkale’nin Nesi Meşhur
Edirne’nin Nesi Meşhur
İstanbul’un Nesi Meşhur
NASIL YENİR? (İLK 10)
Kiwano Nasıl Yenir
Demirhindi Nasıl Yenir
Kinoa Nasıl Yenir
Mango Meyvesi Nasıl Yenir
Yaban Mersini Nasıl Yenir
Adem Elması Nasıl Yenir
Tatlı Patates Nasıl Yenir
Arı Poleni Nasıl Yenir
Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
Longan Meyvesi Nasıl Yenir