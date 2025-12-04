Google, dünya genelinde ve Türkiye özelinde yıl boyunca en hızlı yükselişe geçen aramaları içeren 2025 Yılının Arama Trendleri raporunu açıkladı. Teknolojiden spora, popüler kültürden gastronomiye kadar geniş bir yelpazede şekillenen trendler, Türkiye’nin bir yıl boyunca en çok neyi merak ettiğini gözler önüne serdi.

Bu yılın en dikkat çekici sonucu ise teknolojinin günlük yaşamın merkezine yerleştiğini gösteren “Gemini” aramasının Türkiye’de zirveye oturması oldu.

Arama Trendlerinin Zirvesinde: Gemini ve Türkiye Gündemi

2025’te Türkiye’de en çok arananlar listesinde ilk sırayı Google’ın yapay zeka modeli Gemini aldı. Onu yıllardır toplumsal hafızada yer eden “İstanbul Depremi” ve yılın en çok konuşulan yerli dizisi “Eşref Rüya” izledi.

Genel listede ayrıca Squid Game, uluslararası spor karşılaşmaları ve büyük sürpriz olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur da üst sıralarda yer aldı. Tayfur, hem “Aramalar” kategorisinde hem de “Kaybettiklerimiz” listesinde ilk sıralara yerleşerek büyük ilgi gördü.

2025 Türkiye Google Arama Trendleri – TÜM LİSTELER TAM VE EKSİKSİZ

ARAMALAR (İLK 10)

Gemini İstanbul Depremi Eşref Rüya Türkiye İspanya Squid Game Ferdi Tayfur Fenerbahçe Benfica Avrupa Ligi Türkiye Macaristan Fenerbahçe Feyenoord

İSİMLER (İLK 10)

Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane Talisca Ederson Alperen Şengün Sevil Akdağ Lemina Diego Carlos

TARİFLER (İLK 10)

Spoonful Tarifi 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi Lokanta Usulü Beyti Tarifi Mevlana Çorbası Tarifi Soğan Dolması Tarifi Dubai Çikolatası Tarifi Squid Game Şekeri Tarifi Tulumba Tatlısı Tarifi Ev Baklava Tarifi Dalgona Şekeri Tarifi

KAYBETTİKLERİMİZ (İLK 10)

Ferdi Tayfur Volkan Konak Nihal Candan Sırrı Süreyya Önder Şinasi Yurtsever Güllü Ferdi Zeyrek Edip Akbayram Ece Gürel Diogo Jota

DİZİLER (İLK 10)

Eşref Rüya Squid Game Gassal Uzak Şehir Kral Kaybederse Bahar Wednesday Leyla Prens Deha

FİLMLER (İLK 10)

Minecraft Kadıköy Boğası Uykucu F1 Aydede Karantina Sihirli Annem Şampiyonlar Anka Kuşu'nun Dönüşü Dengeler

NE ZAMAN? (İLK 10)

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Gassal 2. Sezon Ne Zaman Voleybol Final Maçı Ne Zaman Basketbol Final Maçı Ne Zaman TOKİ Başvuruları Ne Zaman Seçil Erzan davasında karar: 102 yıl 4 ay hapis İçeriği Görüntüle Aşure Günü Ne Zaman Fenerbahçe Seçim Ne Zaman Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Eşref Rüya Ne Zaman

NE GİYİLİR? (İLK 10)

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir Mayonun Üstüne Ne Giyilir Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir Saray Düğününde Ne Giyilir Sonbaharda Ne Giyilir Kır Düğününde Ne Giyilir Pilatese Giderken Ne Giyilir Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir Tiyatroya Giderken Ne Giyilir Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

NESİ MEŞHUR? (İLK 10)

Bolu’nun Nesi Meşhur Ağrı’nın Nesi Meşhur Merzifon’un Nesi Meşhur Mardin’in Nesi Meşhur Gaziantep’in Nesi Meşhur Antalya’nın Nesi Meşhur Bilecik’in Nesi Meşhur Çanakkale’nin Nesi Meşhur Edirne’nin Nesi Meşhur İstanbul’un Nesi Meşhur

NASIL YENİR? (İLK 10)