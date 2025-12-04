Google, dünya genelinde ve Türkiye özelinde yıl boyunca en hızlı yükselişe geçen aramaları içeren 2025 Yılının Arama Trendleri raporunu açıkladı. Teknolojiden spora, popüler kültürden gastronomiye kadar geniş bir yelpazede şekillenen trendler, Türkiye’nin bir yıl boyunca en çok neyi merak ettiğini gözler önüne serdi.

Bu yılın en dikkat çekici sonucu ise teknolojinin günlük yaşamın merkezine yerleştiğini gösteren “Gemini” aramasının Türkiye’de zirveye oturması oldu.

Arama Trendlerinin Zirvesinde: Gemini ve Türkiye Gündemi

2025’te Türkiye’de en çok arananlar listesinde ilk sırayı Google’ın yapay zeka modeli Gemini aldı. Onu yıllardır toplumsal hafızada yer eden “İstanbul Depremi” ve yılın en çok konuşulan yerli dizisi “Eşref Rüya” izledi.

Genel listede ayrıca Squid Game, uluslararası spor karşılaşmaları ve büyük sürpriz olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur da üst sıralarda yer aldı. Tayfur, hem “Aramalar” kategorisinde hem de “Kaybettiklerimiz” listesinde ilk sıralara yerleşerek büyük ilgi gördü.

2025 Türkiye Google Arama Trendleri – TÜM LİSTELER TAM VE EKSİKSİZ

ARAMALAR (İLK 10)

  1. Gemini

  2. İstanbul Depremi

  3. Eşref Rüya

  4. Türkiye İspanya

  5. Squid Game

  6. Ferdi Tayfur

  7. Fenerbahçe Benfica

  8. Avrupa Ligi

  9. Türkiye Macaristan

  10. Fenerbahçe Feyenoord

İSİMLER (İLK 10)

  1. Osimhen

  2. Fatih Ürek

  3. Sadettin Saran

  4. Leroy Sane

  5. Talisca

  6. Ederson

  7. Alperen Şengün

  8. Sevil Akdağ

  9. Lemina

  10. Diego Carlos

TARİFLER (İLK 10)

  1. Spoonful Tarifi

  2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

  3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi

  4. Mevlana Çorbası Tarifi

  5. Soğan Dolması Tarifi

  6. Dubai Çikolatası Tarifi

  7. Squid Game Şekeri Tarifi

  8. Tulumba Tatlısı Tarifi

  9. Ev Baklava Tarifi

  10. Dalgona Şekeri Tarifi

KAYBETTİKLERİMİZ (İLK 10)

  1. Ferdi Tayfur

  2. Volkan Konak

  3. Nihal Candan

  4. Sırrı Süreyya Önder

  5. Şinasi Yurtsever

  6. Güllü

  7. Ferdi Zeyrek

  8. Edip Akbayram

  9. Ece Gürel

  10. Diogo Jota

DİZİLER (İLK 10)

  1. Eşref Rüya

  2. Squid Game

  3. Gassal

  4. Uzak Şehir

  5. Kral Kaybederse

  6. Bahar

  7. Wednesday

  8. Leyla

  9. Prens

  10. Deha

FİLMLER (İLK 10)

  1. Minecraft

  2. Kadıköy Boğası

  3. Uykucu

  4. F1

  5. Aydede

  6. Karantina

  7. Sihirli Annem

  8. Şampiyonlar

  9. Anka Kuşu'nun Dönüşü

  10. Dengeler

NE ZAMAN? (İLK 10)

  1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

  2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman

  3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman

  4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman

  5. TOKİ Başvuruları Ne Zaman

    Seçil Erzan davasında karar: 102 yıl 4 ay hapis
  6. Aşure Günü Ne Zaman

  7. Fenerbahçe Seçim Ne Zaman

  8. Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek

  9. Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

  10. Eşref Rüya Ne Zaman

NE GİYİLİR? (İLK 10)

  1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

  2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir

  3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

  4. Saray Düğününde Ne Giyilir

  5. Sonbaharda Ne Giyilir

  6. Kır Düğününde Ne Giyilir

  7. Pilatese Giderken Ne Giyilir

  8. Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir

  9. Tiyatroya Giderken Ne Giyilir

  10. Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

NESİ MEŞHUR? (İLK 10)

  1. Bolu’nun Nesi Meşhur

  2. Ağrı’nın Nesi Meşhur

  3. Merzifon’un Nesi Meşhur

  4. Mardin’in Nesi Meşhur

  5. Gaziantep’in Nesi Meşhur

  6. Antalya’nın Nesi Meşhur

  7. Bilecik’in Nesi Meşhur

  8. Çanakkale’nin Nesi Meşhur

  9. Edirne’nin Nesi Meşhur

  10. İstanbul’un Nesi Meşhur

NASIL YENİR? (İLK 10)

  1. Kiwano Nasıl Yenir

  2. Demirhindi Nasıl Yenir

  3. Kinoa Nasıl Yenir

  4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir

  5. Yaban Mersini Nasıl Yenir

  6. Adem Elması Nasıl Yenir

  7. Tatlı Patates Nasıl Yenir

  8. Arı Poleni Nasıl Yenir

  9. Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir

  10. Longan Meyvesi Nasıl Yenir