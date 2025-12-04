Sezonun İlk Ayrılığı Gaziantep FK’dan Geldi

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk iki haftada Galatasaray ve Konyaspor karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetlerin ardından düğmeye bastı. Taşdemir’in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak güçlü bir başlangıç yaptı.

İstanbul Devlerinde Erken Fırtına: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir

Sezonun en çok konuşulan değişiklikleri İstanbul temsilcilerinden geldi.

Beşiktaş – Solskjaer dönemi kısa sürdü

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde yaşanan hayal kırıklıkları sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 28 Ağustos’ta teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın’a emanet etti.

Fenerbahçe – Mourinho macerası bitti, Tedesco devri başladı

Jose Mourinho ile ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenince Portekizli teknik adamla vedalaştı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası Domenico Tedesco oldu.

Başakşehir – Nuri Şahin göreve geldi

Konferans Ligi’nde elenen ve ligde kötü başlayan RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile yolları ayırdı. Takımın başına Borussia Dortmund'un eski teknik sorumlusu Nuri Şahin getirildi.

Selçuk Şahin ve Gisdol Beklentileri Karşılayamadı

Eyüpspor’un başına geçen Selçuk Şahin, 8 haftada sadece 5 puan toplayarak koltuğunu bıraktı.

Kayserispor’da ise sezonun ilk 8 maçında galibiyet göremeyen Markus Gisdol ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor’da Emre Belözoğlu Dönemi Kısa Sürdü

Sezonun dikkat çeken ayrılıklarından biri de Antalyaspor’da yaşandı.

Son 3 haftadaki kötü sonuçların ardından Emre Belözoğlu istifa etti.

Takımın başına gelen Erol Bulut, çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alabildi.

Yeni Takımlar da Değişikliğe Gitti: Gençlerbirliği ve Karagümrük

Süper Lig’e dönen Gençlerbirliği, 10 haftada 8 puan toplanması üzerine Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı ve Volkan Demirel’i göreve getirdi.

Fatih Karagümrük ise Marcel Licka ile 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alınca ayrılık kararı verdi. İstanbul ekibi, teknik direktörlük görevine Onur Can Korkmaz’ı getirdi.

Palut ve Uçar Aynı Puanla Veda Etti

Çaykur Rizespor’un başındaki İlhan Palut, 14 maçta topladığı 14 puanla görevden ayrıldı.

Konyaspor’da ise Recep Uçar, 11 maçta ulaştığı aynı puanla yollarını ayırdı. İlginç şekilde taraflar teknik direktörlerini adeta “takas etmiş” oldu; Palut’un yerine Konya’da Uçar göreve başladı.

Son Ayrılık Kasımpaşa’dan: Şota Arveladze Dönemi Kapandı

14 haftada 13 puanda kalan Kasımpaşa, Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile yollarını ayırarak ligdeki son teknik direktör değişikliğini yapan takım oldu.

Süper Lig’de Rekor Kıran Teknik Direktör Trafiği

Yalnızca 14 haftada 18 takımdan 12’sinin teknik adamını değiştirmesi, Süper Lig’de istikrarsızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Sezonun geri kalanında kaç takımın daha değişikliğe gideceği ise merak konusu.

Süper Lig Puan Durumu

# Takım O Av P Form 1 Galatasaray 14 20 33 G B M G B 2 Fenerbahçe 14 18 32 G G G G B 3 Trabzonspor 14 13 31 G B B G G 4 Göztepe 14 10 26 M G G B G 5 Samsunspor 14 7 25 B G G B B Detaylar için tıklayın

Süper Lig Fikstür

5 Aralık, Cuma

Galatasaray - Samsunspor 20:00

6 Aralık, Cumartesi

Eyüpspor - Kayserispor 14:30

Konyaspor - Rizespor 17:00

Başakşehir - Fenerbahçe 20:00

7 Aralık, Pazar

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük 14:30

Kocaelispor - Kasımpaşa 17:00

Göztepe - Trabzonspor 20:00