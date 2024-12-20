Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, madencilik sektörünün, finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, düşük döviz kuru, yüksek enflasyon ve ihraç pazarlarındaki daralma nedeniyle 2025 yılına da çok umutlu giremediğini, 2025 yılının zor yıllar arasına adını yazdırmaya aday olduğunu söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin. Denizli İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde Denizli Sanayi Odası ve Denizli Mermerciler Derneği iş birliğinde düzenlediği, “Maden Sektör Toplantısı”nda konuşan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, orman bedelleri, ruhsat harçlarının yüzde 44 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranında artacağını, asgari ücrete gelecek artışında maliyetlerine yansıyacağını vurguladı. Alimoğlu, “Maliyetlerimiz artarken döviz kuru artmıyor. Enflasyonla mücadeleyi destekliyoruz ancak ihracatçılar olarak ihracat yapabileceğimiz bir ekosistemin korunmasını istiyoruz. Günümüzde ihracatçılarımız maliyetine hatta zararına ihracat yapmak durumunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatçı firmaların yurtdışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirirken yüzde 2 fark veriyor. Bu farkın yüzde 5’e çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

Danıştay’a dava açtık

“Son günlerde maalesef sektörün belini büken gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler kapsamında da sektörle ortak hareket etmeye özen gösteriyoruz” diyen Alimoğlu şöyle devam etti: “

4 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in madencilik faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan düzenlemeler getirdi. Bu uygulamaya yönelikte ilgili STK’larımız ile Danıştay’a iptal davamızı açtık. Bir maden işletmesini faaliyete almak için; 8 bakanlık, 7 yasa, 87 yönetmelik, 8 tüzük, 16 uluslararası sözleşme gereğince 24 değişik kurum ve kuruluştan izin almak zorundayız. Bunlardan biri de orman izinleri. Orman Kanunu’nun 16’ıncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikle, ruhsat güvencesinin ortadan kalkacağı, sektörün yok olma noktasına gelebileceğinden büyük endişe duyuyoruz.”

Memişoğlu: “2024 yılını 4,4 milyar dolar ihracatla kapatacağız”

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2023 yılında 4,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, 2024 yılını da 4,4 milyar dolarlık ihracatla artıda kapatacaklarını paylaştı. Memişoğlu, “İhracatçılarımızı tebrik ediyorum. Çünkü para kazanmadan bu kurlarla ihracat yaparak ihracat yaptığınız için. Bakanlarımızla konuştuğumuz zaman “İhracat artıyor diyorlar” İhracat artıyor ama Karsız ya da zararına mal satıyoruz. İnşallah hepimiz kısa zamanda dövize endeksli enflasyon savaşını kazanırız da ihracat yapabileceğimiz döviz kurlarına kavuşuruz diye umuyoruz” dedi.

Denizli’nin ihracatta sektörel zenginliği olan ve Türkiye’de en çok ihracat yapan 9. İl olduğu bilgisini veren Memişoğlu, “Denizli olarak 2025 yılı hedefimiz 4,7 milyar dolar ihracat yapmak olacak. İşlenmiş doğal taş ihracatında ülke çapında lider konumdayız. 2023 yılında 213 milyon dolar, 2024 yılı 15 Aralık itibariyle de 220 milyon dolar işlenmiş doğal taş ihracatı yaptık” diye konuştu.

İhracatçılara finansal destek olacak Türk Ticaret Bankası’nın 4 şubesiyle faaliyete geçtiğini dillendiren Memişoğlu, Türk Ticaret Bankası’nın kısa süre içerisinde Denizli İhracatçılar Birliği bünyesinde şubesinin açılacağı bilgisini paylaştı.

Kasapoğlu: “Denizli’nin ihracatı düşmese de karlılık kalmadı”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, 2024 yılında Denizli’nin ihracatının düşmemesine karşın, ihracatta karlılıklarının kalmadığını, 2024 yılının bazı kulvarlarda Denizlili sanayicilerin, ihracatçıların eksiye düştüğü bir yıl olarak geride kaldığını dile getirdi.

“Türkiye bir süredir biliyorsunuz dezenflasyon politikalarıyla, enflasyonu aşağıya çekmek için mücadele ediyor. Elbette ki, bu önemli bir mücadele” diyen Kasapoğlu, “Türkiye'de bugün ekonomi ve üretim anlamında neden şikâyet ediyorsak ilk önce bunun çözümü için enflasyonun aşağıya çekilmesi gerekiyor ve tabii ki iş dünyası bu sürece bugüne kadar destek verdi. Ancak 2025 yılına girerken bugün geldiğimiz noktada, artık bizlerin dile getirdiği şu; kur politikalarının yanına üretim, istihdam ve ihracat politikalarının da uygulaması gerekiyor. Çünkü Ocak ayından itibaren asgari ücrette yeni bir düzenleme olacak. İşçilik ücretlerimiz artacak. Kurda baskı sürüyor. Bu 2025 yılında zorlu bir sürece gireceğimizin işareti. Faizlerin düşmeye başlaması Aralık ve Ocak ayını bulabilir. Ve bana göre; bu faiz düşüşlerinin üretime yansımasında bizler için anlamlı hale gelmesi de Haziran ve Temmuz ayını bulabilir. Dolayısıyla, 2025’in ilk 6 ayında zorlu bir sürecin bizleri beklediğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Emek-yoğun sektörlere teşvik nefes aldıracak

Kamuoyuna yansıyan tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinin aralarında olduğu emek yoğun sektörlere yeni teşvik paketinin açıklanacağı beklentisiyle ilgili de konuşan Kasapoğlu, bu teşvik paketlerinin sanayici ve ihracatçıyı destekleyeceğini ve nefes aldıracağını dillendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz’ın moderatörlük yaptığı oturumda, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Türk Ticaret Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Zafer Seyar, İGE A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Alp Akdaş ihracatçılara sağladıkları finansal kaynakları aktardılar. Gazeteci İrfan Atasoy’un moderatörlük yaptığı ikinci oturumda; Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Serter ve Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Celil Kılınç konuşmacı olarak yer aldı.

“Maden Sektör Buluşması” kapsamında Denizli’ye giden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ve beraberindeki heyet Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu makamlarında ziyaret ettiler.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, “Maden Sektör Buluşması” toplantılarının ikincisini 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 15:00’te Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.