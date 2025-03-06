Kadınların erkeklere oranla daha uzun yaşamaları, bu farkı belirginleştiriyor. 60-74 yaş grubunda kadınların oranı yüzde 52,0, 90 yaş ve üzeri grupta ise kadınların oranı yüzde 69,1’e çıkıyor.

Kadınların Yaşam Süresi Erkeklerden 5,3 Yıl Daha Uzun

TÜİK’in Hayat Tabloları’na göre, Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 2021-2023 döneminde 77,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlarda bu süre 80 yıl, erkeklerde ise 74,7 yıl olarak kaydedildi. Yani, kadınlar erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha uzun yaşıyor. Ancak, sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 56,3 yıl olarak belirlenirken, erkeklerde bu rakam 59,0 yıl oldu. Bu da kadınların sağlıklı yaşam süresinin erkeklere kıyasla daha kısa olduğu anlamına geliyor.

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,8 oldu

Evlenme İstatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2024 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 25,8 iken erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşı 28,3 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 29,1 yaş, erkeklerde 31,9 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise kadınlarda 23,3 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,5 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Eğitimde Kadınların Yükselişi Devam Ediyor

Türkiye’deki kadınların eğitim durumu da iyileşiyor. 2023 yılı itibarıyla, 25 yaş ve üzeri kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl, erkeklerde ise bu oran 10,1 yıl olarak kaydedildi. Kadınların eğitim düzeyinin artması, işgücüne katılımda da etkili oldu. 2023’te yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 68,9 olarak gerçekleşti. Ancak, genel işgücüne katılım oranı hala erkeklerin gerisinde kalıyor. Kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 35,8, erkeklerin oranı ise yüzde 71,2 oldu.

Kadınların İşgücü Katılım Oranı Artıyor, Ancak İstihdamda Eşitsizlik Devam Ediyor

Kadınların işgücüne katılım oranı, eğitim seviyeleri arttıkça yükseliyor. Örneğin, okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 13,8 iken, yükseköğretim mezunu kadınların bu oranı yüzde 68,9’a çıkıyor. Ancak kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. 2023’te kadınların istihdam oranı yüzde 31,3, erkeklerin ise yüzde 65,7 oldu.

Kadınlar Güvensizlik Hissediyor: Gece Yalnız Yürürken Kadınların Yüzde 35,9’u Kendini Tehdit Altında Hissediyor

TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki kadınların gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissetme oranı yüzde 35,9 olarak kaydedildi. Erkeklerde ise bu oran yüzde 15,2. Kadınların yaşadıkları çevrede güvensizlik hissetmeleri, özellikle şehir içi güvenlik sorunlarıyla ilgili daha fazla çözüm bulunması gerektiğini gösteriyor.

Kadınların İstihdamda Yarı Zamanlı Çalışma Oranı Yüksek

Kadınların yarı zamanlı çalışma oranı da dikkat çekici. 2023’te, yarı zamanlı çalışanların işgücü içindeki oranı yüzde 10,2 iken, kadınlarda bu oran yüzde 16,1’e yükseldi. Bu durum, kadınların ailevi sorumlulukları ve iş yaşamındaki zorluklar arasında denge kurmaya çalıştığının bir göstergesi.

Türkiye'deki kadınlar, yaşam süresi, eğitim ve işgücü katılımında önemli ilerlemeler kaydetse de toplumsal eşitsizlikler ve güvenlik sorunları hala devam ediyor. Kadınların daha uzun yaşamalarına rağmen, iş gücüne katılım ve ücret eşitsizliği gibi birçok konuda erkeklerden geri kalıyorlar. Bu eşitsizliklerin giderilmesi için daha fazla politika ve çözüm geliştirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir.