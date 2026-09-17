Pamukkale'nin eşsiz tarihi ve doğal dokusunu küresel koşu kültürüyle buluşturan 2. Lykos Yarı Maratonu'nun lansmanı; spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen organizasyon, 25 Ekim 2026'da binlerce sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, sporu, kültürü ve turizmi aynı rotada buluşturan Lykos Yarı Maratonu'nun ikincisi için geri sayım sürüyor. Pamukkale'nin eşsiz doğal güzellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hierapolis Antik Kenti'nin mistik dokusunu koşu deneyiminin merkezine yerleştiren organizasyon öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Ulusal ve yerel basın mensuplarının yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinlik, Pamukkale'nin güzel manzarası eşliğinde yapıldı.

Etkinlik, yarı maraton için antik kentin kalıntıları arasında çekilen tanıtım filminin gösterimi ile başladı. Ardından basın toplantısına geçildi, organizasyonun gelişimi ve şehre kattığı vizyon hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Bülent Bozbaş: 'Denizli Lykos'u sevdi, Lykos da Denizli'ye çok yakıştı'

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, organizasyonun şehre kattığı değere dikkat çekerek, 'Geçtiğimiz yıl Lykos Yarı Maratonu'nu ilk kez düzenlerken en büyük hedefimiz; Denizli ile özdeşleşecek, yıllar içinde uluslararası ölçekte tanınacak güçlü bir organizasyon oluşturmaktı. Çünkü bizim Denizli anlayışımız çok açık; Denizli en güzeline layıktır, en iyisini yapar, en iyisini yaparsa da Denizli yapar. İlk yılımızda karşılaştığımız yoğun ilgi beklentilerimizin üzerine çıktı ve halkımızın gösterdiği sahiplenme bize Denizli'nin bu projeyi bağrına bastığını gösterdi. Lykos Yarı Maratonu, Denizli'yi yalnızca sanayi ve tekstil kenti kimliğiyle değil; doğası, tarihi ve 12 aya yayılan aktif yaşam kültürüyle uluslararası bir destinasyon haline getirme hedefimizin yansımasıdır' dedi.

'Denizli'yi küresel bir marka yapma yolunda 15 bin adım'

Projenin sadece sportif bir yarıştan ibaret olmadığını vurgulayan Bozbaş, 'Finiş çizgisinin ardından travertenler üzerinde yürüyüş ayrıcalığı sunan dünyadaki tek maraton olarak, şehrimizi küresel spor turizminin zirvesine taşıyoruz. Bu yılki hazırlıklarımız kapsamında ekiplerimiz Paris, Barcelona ve Prag gibi dünyaca ünlü maratonları yerinde inceledi. Hedefimiz çok net; Lykos'u yalnızca Türkiye'nin değil, gelecekte Avrupalı sporcuların yarış takvimlerinde öncelikli olarak yer vermek istediği en önemli yarı maratonlardan biri haline getirmek. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yılki rakamları katlayarak bu yıl 15 binin üzerinde katılımcıyı Lykos'ta ağırlamayı hedefliyoruz. Çünkü bizim en büyük gücümüz Denizli'dir ve Denizli'nin inançlı insanıdır' ifadelerini kullandı.

Abdullah Yılmaz: 'Denizli'nin tarihi ve doğasını iç içe sunan parkuru muhteşem'

Organizasyonun ulusal ve uluslararası federasyon boyutuna değinen Türkiye Atletizm Federasyonu Kros Koşularından Sorumlu Asbaşkan Abdullah Yılmaz ise, 'Olimpiyatların en popüler branşı, sporun temeli ve anası olan atletizmin yol koşuları kategorisinde, bu yıl 2. kez düzenlenecek Lykos Yarı Maratonu'na Denizli'nin ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak hem elit atletlerin hem de spora yeni başlayan binlerce vatandaşın aynı ruhla buluştuğu bu özel organizasyona her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hierapolis'in sütunlu caddelerinden süzülerek gelen koşucuların, yorgunluklarını dünyanın en eşsiz doğal mirası üzerinde atması eşsiz bir deneyimdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

Ünlü isimlerden Lykos Yarı Maratonu'na tam not

Etkinlikte konuşan Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, organizasyonun şehir ekonomisine ve kültürel diplomasiye sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Spor dünyasının ve ekranların tanınan isimleri milli atletler Sema Aydemir ile Merve Aydın, milli sporcu ve dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Türk spor medyasının önemli isimlerinden Erdoğan Arıkan ve Türk futbolunun unutulmaz efsanesi Hami Mandıralı da konuşma yaparak, Lykos Yarı Maratonu'nun atmosferine ve vizyonuna yönelik övgü dolu sözler söyledi. Konuşmacılar, bu benzersiz organizasyonun sporculara sunduğu eşsiz deneyimin Denizli'nin ve Türkiye'nin tanıtımına katacağı katma değerin altını çizdi.

Tanıtım filmi büyük beğeni topladı

Konuşmaların ardından, yarı maratonun tanıtım filminde rol alan iki oyuncuya katkılarından dolayı hediye takdiminde bulunuldu. Hediyeleri takdim eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, geçtiğimiz yılki yarışın hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirterek, 1 yıldır heyecan ve özveriyle bu yıla hazırlandıklarını ifade etti. Lansman programı, katılımcıların Denizli'ye özgü zengin lezzetlerin yer aldığı akşam yemeği eşliğinde bir araya gelmesiyle sona erdi.

Büyük buluşma 25 Ekim 2026'da

Denizli'nin kültürel ve doğal mirasını küresel bir spor festivaline dönüştüren 2. Lykos Yarı Maratonu; profesyonel sporcuları, sporseverleri ve koşu tutkunlarını Pamukkale ve Hierapolis'in eşsiz atmosferinde buluşturacak. 24 Ekim Cumartesi günü Pamukkale'nin kalbinde gerçekleştirilecek Makarna Partisi etkinlikleriyle başlayacak olan heyecan, 25 Ekim 2026 Pazar günü ana yarış ve ardından yapılacak ödül töreniyle zirveye ulaşacak.