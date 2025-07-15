Sunuculuk Yerine Kişisel Gelişim Yolculuğu

TRT Haber’de uzun yıllar spikerlik yapan Karaş, darbe gecesinin ardından mesleğine bir süre daha devam etti ancak yaşadığı travmanın etkisiyle televizyonculuğu bıraktı. Şimdilerde ise kişisel gelişim ve farkındalık eğitimlerine odaklanan Karaş, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen zirvelerde konuşmacı olarak yer alıyor.

Eğitimlerinde bireysel dönüşüm, travma sonrası iyileşme ve ruhsal dayanıklılık konularına değinen Karaş, yaşadıklarını bir avantaja dönüştürerek başkalarına ilham veriyor. Sosyal medya hesaplarında da sık sık motivasyonel içeriklere yer veriyor.

“Silah Gölgesinde Bildiri Okumak Hayatımı Değiştirdi”

Geçmişte verdiği bir röportajda yaşadığı korku dolu geceyi şu sözlerle anlatmıştı:

"O an ne yaşadığımı tarif etmem mümkün değil. Gerçekten silah dayandı. Bir saniye bile düşünme şansım yoktu. Sağlığım gitti, psikolojim yıkıldı. Ama pes etmedim. Yeniden ayağa kalktım."

TRT’nin Efsane Spikeriydi

Ankara doğumlu olan Tijen Karaş, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Medya kariyerine TRT Avrasya’da adım atan Karaş, ardından Türk Haberler Ajansı’nda köşe yazarlığı yaptı. TRT ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olarak uzun yıllar haber sundu. 15 Temmuz gecesi, darbeci askerler tarafından silah zoruyla bildiriyi okumaya zorlanmasıyla bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Yeni Hedef: İlham Vermek ve Güçlendirmek

Kişisel gelişim alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Karaş, artık sadece bir spiker değil; aynı zamanda insanların içsel gücünü keşfetmelerine rehberlik eden bir eğitmen. Katıldığı organizasyonlarda yaşadıklarını anlatıyor, “karanlıktan ışığa nasıl çıkılır” sorusuna kendi hayatıyla cevap veriyor.