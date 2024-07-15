15 Temmuz’da ölümden dönen gazi Mustafa Aras yaşadığı dehşeti anlattı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. O gece yaşanan olaylar neticesinde 300’den fazla kişi hayatını kaybederken, bin 491 kişi yaralandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden binlerce insan, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak adına meydanlara inerek darbe girişimine direndi. Türk milletinin birlik ve beraberliği, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep oldu. O gece, vatanını korumak için canını feda eden şehitler, Türk milletinin hafızasında bir iz bıraktı.

Sakarya’da yaşayan Mustafa Aras, İstanbul’da Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün istikametinde darbeci askerlere direnmek ve demokrasiye sahip çıkmak maksadıyla binlerce insanla birlikte meydanlara indi. Darbecilere karşı direndiği esnada tanka çıkan ve darbeci askerlerle boğuştuğu esnada 2 kurşunla yaralanan Mustafa Aras gazi oldu. Ağır yaralanarak ölümden dönen Aras, hastaneye götürülürken çevresinde birçok insan olduğunu ancak hiçbirini hatırlamadığını belirterek, “Türk filmlerinde puslu sahneler olur ya, insanları göremezsin. Cidden benimle birlikte gelenlerin hiçbirinin yüzünü hatırlamıyorum” diyerek yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Ayrıca Aras, yaşadığı acıyı hatıra defterinde saklıyor.

“Silah sesini duydum, elimdeki silah patladı sandım”

15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan Aras, “15 Temmuz gecesi yolda ilerleyen tank arabalara ve insanlara zarar verip neredeyse bizi de ezecekti. Biz kenara kaçarak kendimizi koruduk. Bizi geçtikten sonra koşarak tankın üzerine çıktım. O esnada darbeci askerlerin kafasındaki miğferlerini söküp attım. Yarbay rütbesindeki askeri de tanktan aşağıya atmaya çalıştım ama kemerle kendini bağlamıştı. Devamında işin rengi değişti ve yaşanan arbede esnasında benim burnum kırıldı. İkitelli kavşağına doğru gelirken altgeçit var o mevkide tankın üzerinde bir aydınlık oluştu. Burada yaşanan arbede esnasında askerin elindeki silah düştü, ben düşen makinalı silahı aldım. Tank bu esnada hareket ediyor tabi ve ben kurma kolunu çekmeye ve aynı zamanda dengede durmaya çalışıyorum. İlk silah sesini duydum, elimdeki silah patladı sandım. Ama daha kurma kolunu çekmedim, silahı hazırlamadım bu silah nasıl patladı diye düşündüm. Daha sonra karın bölgemde sıcaklık hissettim ve tişörtümü kaldırdım. İki tane mermi girmiş, kanlar süzülüyordu aşağıya doğru. Vurulduğumu o şekilde anladım” dedi.

“Beni hastaneye götürenlerin yüzünü hatırlamıyorum”

Darbe girişimi esnasında vatanı için iki kurşunla yaralanan gazi Aras, “Tanktan aşağı ben atladım ya da düştüm bilmiyorum. Daha sonra kalktım bu sefer böyle derler ya kendi kendinle konuşuyorsun, halüsinasyon görüyorsun cidden öyle şeyler oldu. O vurulma anı çok acayip bir duygu; ne yaşadığınızı veya ne düşündüğünüzü hayal bile edemezsiniz. Her şey geliyor o anda insanın aklına. Araba ışıklarının bana doğru geldiğini gördüm ve yere yattım. Oradaki vatandaşlar gelip beni arabaya bindirdiler. O esnada hiçbir yerimi hareket ettiremiyordum. Devamında beni hastaneye götürdüler. Türk filmlerinde puslu sahneler olur ya, insanları göremezsin. Cidden benimle birlikte gelenlerin hiçbirinin yüzünü hatırlamıyorum. Ama o esnada birçok insan vardı çevremde, biri benimle konuşuyor, ayakta tutmaya çalışıyordu. Acayip bir durumdu, o anı anlatamam. Gençten bir arkadaş geldi ‘abi nasıl hissediyorsun’ diye sordu ben de ‘çok soğuk burası, donuyorum’ dedim ve ondan sonra bende zaten film koptu, gerisini hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 6-7 gün yatırdılar beni” diye konuştu.