Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başladı. Çekya ise Jan Zidek, Ondrej Sehnal, Vit Krejci, Martin Kriz ve Tomas Kyzlink beşiyle parkeye çıktı.



Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya, ilk periyotu 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha üstün bir oyun sergileyen Türkiye, soyunma odasına 45-37'lik skorla üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren 12 Dev Adam, 10 sayı farkla periyotu 72-62 önde tamamladı. Dördüncü ve son periyotta daha rahat bir oyun sergileyen Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrıldı.



Ay-yıldızlılarda; 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Cedi Osman 21 sayı, Ercan Osmani de 16 sayıyla katkı verdi. Çekya'da ise Martin Peterka'nın 23 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.



12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 3. maçında yarın TSİ 21.15'te Portekiz ile karşılaşacak.



Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde, Lorenzo Baldini, Josip Jurcevic

Türkiye: Shane Larkin 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 2, Cedi Osman 21, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz 7, Alperen Şengün 23, Ercan Osmani 16, Adem Bona 6, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 6, Ömer Yurtseven 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Çekya: Jan Zidek 9, Vojtech Hruban 7, Adam Kejval, Martin Peterka 23, Jaromir Bohacik 8, Ondrej Sehnal 9, Petr Krivanek 4, Vit Krejci 3, Martin Kriz 4, Richard Balint, Martin Svoboda 2, Tomas Kyzlink 9

Başantrenör: Diego Ocampo

1. Periyot: 27-21 (Çekya lehine)

Devre: 45-37 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 72-62 (Türkiye lehine)