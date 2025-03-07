Asgari Prim Tutarları Güncellendi Yapılan değişiklikle birlikte, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan eski düzenlemede yer alan 75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’lik asgari prim tutarları ciddi oranda artırıldı. Yeni tarifeye göre, risk grubuna göre belirlenen yeni prim tutarları şu şekilde oldu:

Grup: 1.441 TL

Grup: 1.283 TL

Grup: 1.092 TL

Grup: 1.024 TL

Grup: 765 TL

Grup: 546 TL

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Primler Her Ay Yİ-ÜFE Oranına Göre Güncellenecek Yeni düzenlemeye göre, zorunlu deprem sigortası kapsamında belirlenen maktu tutarlar her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranına göre artırılacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, sıfır olarak kabul edilecek ve küsuratlı tutarlar tama yuvarlanarak hesaplanacak.

Sigorta Bedeli Üst Limiti Artırıldı Tebliğde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sigorta bedeli üst limitiyle ilgili oldu. Önceki düzenlemede 1 milyon 272 bin TL olan üst limit, yeni düzenlemeyle 1 milyon 704 bin 162 TL’ye yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, sigortalı konutların kapsamı genişletilmiş oldu.

Yeni Madde ile Otomatik Güncelleme Sistemi Devreye Giriyor Tebliğe eklenen 8/A maddesi kapsamında, maktu tutarların belirlenmesine ilişkin esaslar detaylandırıldı. Buna göre, belirlenen asgari prim tutarları ve sigorta bedelleri her ay enflasyon oranlarına bağlı olarak güncellenecek.

Yürürlük Tarihi ve Uygulama Süreci Yeni düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten bir gün sonra yürürlüğe girecek. Aylık artışlar ise, 8/A maddesinin yürürlüğe girdiği ayı takip eden aydan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Zorunlu Deprem Sigortası'nda yapılan bu değişiklikler, sigortalıların poliçelerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve yeni prim oranlarına göre güncellemelerini gerektiriyor. Yeni tarife ile birlikte primlerin aylık olarak artacak olması, sigortalılar açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.