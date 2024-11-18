Bankadan yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamız hakkında asılsız ve mesnetsiz haberlerin yer aldığı görülmektedir. Haberlere konu iddialara ilişkin Bankamızca daha önce defaatle açıklamalarda bulunulmasına rağmen, benzer iddiaların aynı kaynaklardan kasıtlı olarak gündeme getirildiği görülmektedir.

Logomuz; yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütülmüş ve böylelikle şube tabelalarımızda ve diğer mecralarda daha rahat okunabilmesi sağlanmıştır. Halihazırda mevcut logomuzun yer aldığı şube tabelalarımız ile yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edilmekte olup, değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır. Bundan sonraki değişim programı, logo kullanımı olan alan ve materyallerin kullanım ömürlerinin bitimine müteakip sadece önceki logo yerine yeni logonun kullanılması şeklinde yapılacak olup, gerek şube tabelalarımızın gerekse logomuzun kullanıldığı basılı tüm materyallerin tek seferde değiştirilmesi gibi bir program kesinlikle bulunmamaktadır. Bu sebeple logo değişiminden kaynaklı Bankamıza ilave bir maliyet kesinlikle oluşturulmamıştır.

Şubelerimizin tefrişatı, yeni şube açılışı, taşınma, deprem dolayısıyla zaruri tadilat, ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. Sektörden veya herhangi bir işletmeden farklı bir uygulamamız söz konusu değildir.

Bankamız, sektörde yer alan diğer özel ve kamu bankaları ile bankacılık sektörünün dışındaki birçok kurumsal firmanın yaptığı gibi, yöneticileriyle yıl sonu değerlendirme toplantıları düzenlemektedir. Bankamızda da son 13 yıldır yapılan yıl sonu değerlendirme toplantılarında, Türkiye’nin her bölgesinde görev yapan şube yöneticilerimizle geride kalan yılın hedef gerçekleşmeleri ele alınırken, sektörün genel değerlendirmesi de yapılmaktadır. Bu noktadan hareketle önümüzdeki yılın hedef ve beklentileri paylaşılmakta olup iddia edildiği gibi bir maliyet de söz konusu değildir.

Bir firmanın kullandığı krediye ilişkin ise bankacılık usul ve esaslarına aykırılık kesinlikle bulunmadığı gibi, halen tarımsal faaliyetleri devam eden firma, kredilerini 2023 yılında ödeyerek kapatmıştır.

Bankamız 161 yıllık köklü geçmişiyle yukarıda bahsedilen konular ve diğer konuların tamamında bankacılık usul ve esasları ile sektör normları çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Bankamızın, bu tür mesnetsiz iddialarla yıpratılmaya çalışılmasına itibar edilmemesini ve konuyla ilgili her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.