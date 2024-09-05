Yüksek Sıcaklık Bakliyatlarda Bozulmaya Yol Açıyor

Mercimek, nohut, fasulye, bulgur gibi bakliyatlar, doğru koşullarda saklanmadıklarında çabuk bozulabilen ürünler arasında yer alır. Bu ürünler nem ve sıcaklığa karşı oldukça hassastır. Uzmanlar, bakliyatların 15-20°C arasında, serin ve kuru ortamlarda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak birçok zincir market, özellikle yaz aylarında market içi sıcaklıkları yeterince kontrol altında tutamıyor. Klimaların kullanılmaması ya da yetersiz çalıştırılması, raflardaki bakliyatların sıcaklık artışı nedeniyle bozulmasına yol açıyor.

Sıcaklığın yüksek olması bakliyatların kurtlanmasına ve böceklenmesine neden oluyor. Bozulma belirtileri arasında kötü koku, renk değişikliği, yumuşama ve küflenme de yer alabiliyor. Bu durum, tüketicilerin ürünleri farkında olmadan satın almasına ve sağlık riskleri ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Tüketiciler Uyarıyor: "Ürünler Son Kullanma Tarihi Gelmeden Bozuluyor!"

Birçok tüketici, marketlerden aldıkları bakliyat ürünlerinin son kullanma tarihi henüz dolmamış olmasına rağmen bozulduğunu bildiriyor. Sıcaklık artışı ve nemin etkisiyle ürünlerde kurtlanma gibi durumlarla karşılaşan tüketiciler, bu konuda marketlerin daha fazla önlem almasını talep ediyor. Özellikle paketlenmiş bakliyatlarda dışarıdan fark edilmeyen bozulmalar, ürün eve götürüldüğünde açıldığında ortaya çıkıyor.

İstanbul'da bir zincir marketten alışveriş yapan bir vatandaş, "Paketli bakliyat aldım ve son kullanma tarihine daha bir yıl vardı. Ancak eve geldiğimde paketi açtığımda içinde küçük böcekler gördüm. Bu durum, marketlerin sıcaklığa dikkat etmediğini gösteriyor. Paramız çöpe gidiyor, üstelik sağlığımız da tehlikeye giriyor" diyerek yaşadığı olumsuz deneyimi paylaştı.

Marketlerin Sorumluluğu ve Denetim Eksikliği

Marketlerin, özellikle sıcak yaz aylarında klima çalıştırmayı maliyet olarak görmeleri, gıda güvenliği standartlarını ihlal eden bir durum. Gıda ürünlerinin saklama koşulları, hem tedarik zinciri boyunca hem de market raflarında sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Ancak Türkiye'de birçok zincir market, bu konuda yeterince titizlik göstermemekte ve denetim mekanizmaları yetersiz kalmaktadır.

Gıda Mühendisileri, "Marketlerde gıda ürünlerinin saklama koşulları çok önemli. Özellikle bakliyatlar gibi hassas ürünlerin belirli sıcaklıkların üzerinde uzun süre kalması bozulma riskini artırır. Denetimlerin daha sıkı yapılması ve marketlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekiyor.

Çözüm Önerileri: Ne Yapılmalı?

Sıkı Denetimler ve Yaptırımlar: Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerdeki gıda güvenliği denetimlerini sıklaştırmalı ve gerekli saklama koşullarına uymayan işletmelere yaptırımlar uygulamalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerdeki gıda güvenliği denetimlerini sıklaştırmalı ve gerekli saklama koşullarına uymayan işletmelere yaptırımlar uygulamalıdır. Tüketici Bilinçlendirme: Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin raf koşullarını kontrol etmeli ve bozulma belirtisi gösteren ürünleri yetkililere bildirmelidir. Ayrıca ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin raf koşullarını kontrol etmeli ve bozulma belirtisi gösteren ürünleri yetkililere bildirmelidir. Ayrıca ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi önemlidir. Marketlerde Soğutma Sistemleri: Zincir marketler, yaz aylarında dahi klimaların düzenli çalışmasını sağlamalı, enerji maliyetlerini düşürmek için alternatif enerji kaynaklarını değerlendirebilirler.

Zincir marketler, yaz aylarında dahi klimaların düzenli çalışmasını sağlamalı, enerji maliyetlerini düşürmek için alternatif enerji kaynaklarını değerlendirebilirler. Üretici ve Tedarikçilerin İşbirliği: Bakliyatların tedarik aşamasında da uygun koşullarda muhafaza edilmesi için üretici ve tedarikçilerin iş birliği yapması önemlidir. Lojistik süreçlerinde uygun sıcaklık koşulları sağlanmalıdır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; Zincir marketlerde, ekonomik gerekçelerle ihmal edilen soğutma önlemleri, gıda güvenliğini tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Bakliyatlar gibi bozulmaya meyilli ürünlerin, uygun sıcaklık koşullarında korunmaması, tüketici sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabilir. Marketlerin, bu konuda daha fazla sorumluluk alması ve denetimlerin sıkılaştırılması, hem israfı önlemek hem de halk sağlığını korumak adına kritik önem taşımaktadır.