Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere tercih edilen ürünler, farklı çeşit ve fiyat aralıklarıyla tezgahlarda yerini aldı.

Pazarda satış yapan esnaf, bayram yaklaştıkça talebin artmaya başladığını belirterek, şekerlerin kilogram fiyatının ortalama 300 lira, çikolataların ise 750 lira civarında olduğunu ifade ediyor. Satıcılar, alışveriş yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesini bekliyor.

Alışverişe çıkan vatandaşlar ise tezgahları gezerek fiyat ve çeşit karşılaştırması yapıyor. Bayram için ikramlık alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar, bütçelerine uygun ürünleri tercih etmeye çalışıyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından şikayet ederek alışverişte zorlandıklarını dile getiriyor. Buna rağmen bayram geleneğini sürdürmek isteyenler, imkanları doğrultusunda şeker ve çikolata alışverişini ihmal etmiyor.