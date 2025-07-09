Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Karalar, mahkemeye verdiği ifadede görevine ve hizmet etme sorumluluğuna vurgu yaptı. "Ülkeme hizmet etmem engellenmesin. Adana çok büyük bir şehir ve depremden ciddi şekilde etkilendi. Yapacak çok işimiz var. Ülkeme hizmet etmek istiyorum," diyen Karalar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.

Karalar, soruşturmanın İstanbul yerine Adana’da yürütülmesi gerektiğini savunarak, benzer bir dosyada yer alan bir başka şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığına dikkat çekti. "Aynı dosyada yer alan başka bir şahıs adli kontrolle serbest bırakıldıysa, benim tutuklanmam kabul edilemez," diyen Karalar, dosyada kendisini suçlayan kişinin cezaevinden kurtulmak için psikolojik baskı altında yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü.

Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine de değinen Karalar, deprem bölgelerindeki altyapı çalışmalarının sürdüğünü, yollar, kanalizasyon ve su şebekesi gibi hayati projelerin devam ettiğini belirtti. Sağlık durumunun riskli olduğunu ve doktorunun kendisine dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunduğunu dile getiren Karalar, delil karartma ihtimali olmadığını ve artık Seyhan Belediye Başkanlığı görevinde bulunmadığını vurguladı.

Zeydan Karalar'ın tutukluluğu kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, soruşturma süreci ve yargılamanın nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.