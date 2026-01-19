Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın yeni saldırılar için keşif faaliyetleri yürüttüğüne dair bilgilere sahip olduklarını belirterek, “Eğer Ruslar savaşı gerçekten sona erdirmek isteselerdi; füze saldırılarına, elektrik kesintilerine ve hatta nükleer santrallerimize zarar verme girişimlerine değil, diplomasiye odaklanırlardı. Bu durum, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını açıkça gösteriyor” dedi.

Zelenskiy, yayımladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaş ve yürütülen barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın her gece Ukrayna’ya yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, “Rusya’nın ana hedefi değişmedi: enerji altyapımız” diye konuştu.

Enerji altyapısında meydana gelen hasarların onarılması için yoğun bir çaba yürütüldüğünü vurgulayan Zelenskiy, yaklaşık 58 bin kişinin elektrik şebekeleri, enerji üretim tesisleri ve ısıtma ağlarının onarımı için gece gündüz çalıştığını söyledi. Başkent Kiev ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede durumun zor olduğunu belirten Zelenskiy, devam eden bombardımanların onarım çalışmalarını ciddi şekilde aksattığını kaydetti.

Destek veren ülkelere teşekkür

Sahada görev yapan ekipler, enerji şirketleri ve yerel yönetimlere teşekkür eden Zelenskiy, elektrik ithalatının artırılmasına yönelik kararların hayata geçirildiğini açıkladı. Zelenskiy, anlaşmalara bağlı kalan ve gerekli teknik destek ile ekipman sağlayan ülkelere de teşekkür ederek, özellikle İtalya ile yapılan mutabakatların uygulanmaya başlandığını ve destek paketlerinin Ukrayna’ya ulaştığını söyledi. Bu konuyu daha önce İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştüklerini hatırlattı.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna’nın milli petrol ve gaz şirketi Naftogaz’a ait tesislerin de hafta boyunca Rus saldırılarının hedefi olduğunu, son saldırının ise bir gün önce gerçekleştiğini belirtti. Buna rağmen enerji altyapısının dayanıklılığını artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

“Savaşı sona erdirecek belgeler üzerinde çalışılıyor”

ABD öncülüğünde devam eden barış müzakerelerine de değinen Zelenskiy, Amerika’daki Ukrayna heyetinden raporlar aldığını ifade etti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’un, ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileriyle yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, şimdiye kadar birkaç müzakere turu yapıldığını ve savaşın sona erdirilmesine yönelik belgeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin ülkede yaşananları ve Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını ABD tarafına eksiksiz aktarmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Savaşın sebebi Moskova’da”

Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelenskiy, “Eğer gerçekten isteselerdi diplomasiye yönelirlerdi. Elimizde, Rusya’nın saldırı amacıyla keşif yaptığı hedeflere ilişkin net veriler var. Bu gerçekleri kabul etmek ve saldırgan üzerindeki baskıyı artırmak gerekiyor” dedi.

İsim vermeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştiren Zelenskiy, “Savaşın sebebi Moskova’da” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya üzerindeki baskının artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, tüm zorluklara rağmen mücadele eden Ukrayna askerlerine de teşekkür etti.