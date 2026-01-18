Milli tenisçi ve THY Spor Kulübü sporcusu Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk turunda Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova’yı 2-1 mağlup ederek üst tura çıktı. Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta ikinci tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcunun başarısını kutladı. Bolat mesajında, “Milli tenisçimiz ve THY Spor Kulübü oyuncusu Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta ilkleri başararak göğsümüzü kabarttı. Kadınlar dünya sıralamasında 112. sırada yer alan sporcumuz, 11 numaralı rakibini mağlup ederek ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu” ifadelerini kullandı.

Bolat, karşılaşma sırasında baygınlık geçiren bir kort görevlisine yardım eden Zeynep Sönmez’in bu davranışıyla da takdir topladığını vurgulayarak, “Türk Hava Yolları ailesi olarak bayrağımızı başarı sahnesinde dalgalandıran sporcumuzu tebrik ediyor, turnuvadan şampiyonlukla dönmesini temenni ediyoruz. Spora ve sporcuya desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Melbourne’a davet

Prof. Dr. Ahmet Bolat, paylaşımında turnuva takvimine de değinerek, Zeynep Sönmez’in ilerleyen turlara kalması halinde yarı finalde Melbourne’da olmayı planladığını belirtti. Bolat, “Yarı final maçında ben de Melbourne’da olmayı ve ‘Türkiye’ diye tezahürat yapmayı planlıyorum. THY ailesi olarak artık Melbourne’a uçuyoruz, şimdiden rezervasyon yaptırın” ifadelerine yer verdi.

Avustralya Açık’ta ikinci tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını alan Zeynep Sönmez, turnuvadaki bir sonraki maçında Macar Anna Bondar ile Amerikalı Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.