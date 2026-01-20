İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyinde yağmur beklenirken; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur görülecek. Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde ise kar yağışı etkili olacak.

Doğu Karadeniz’de kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ile Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: