2019 yılında yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kuzey Deniz’e “Akut Lenfoblastik Lösemi” teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde tek çözümün kök hücre nakli olduğunu öğrenen aile, uygun donör arayışına başladı. Yapılan taramalarda Yunanistan’da yaşayan bir bağışçının iliğinin Kuzey ile yüzde 90 uyumlu olduğu belirlendi.

Ancak o dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulması, nakil sürecini tehlikeye soktu. Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası’nın girişimleri sonucunda bağışçının kök hücreleri kara yoluyla İstanbul’a, ardından Adana’ya ulaştırıldı. Özel koşullarda saklanan kök hücreler, Acıbadem Adana Hastanesi’nde Kuzey Deniz’e başarıyla nakledildi.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kuzey Deniz, bugün 4. sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ediyor. Küçük çocuk, hiç görmediği donörü için “Süper Kahramanım” yazılı bir resim çizip duygularını anlattığı bir mektup hazırladı. Mektup ve resim, Prof. Dr. Bülent Antmen aracılığıyla İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası üzerinden bağışçıya ulaştırılacak.

Kuzey Deniz’in donörüyle tanışma isteğini dile getiren Prof. Dr. Bülent Antmen, “Bu vericinin yalnızca ismini ve yaşadığı ülkeyi biliyoruz. Kuzey Deniz’in en büyük hayali onunla tanışmak. Biz de gerekli girişimleri yaparak bu buluşmayı Adana’da gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Anne Özgül Serçe ise oğlunun yeniden hayata tutunmasının ardından bağışçıya duyduğu minneti gözyaşları içinde anlattı. Serçe, “Pandeminin en zor günlerinde insanlar evlerinden çıkamazken, o hiç tanımadığı oğlum için kök hücre bağışladı. Ona ne kadar teşekkür etsem az. Herkesin kök hücre bağışçısı olması gerekiyor çünkü hastanelerde umut bekleyen yüzlerce çocuk var” ifadelerini kullandı.

Donörüne teşekkür eden Kuzey Deniz Şengezer de, “Onun sayesinde hayata tutundum. Adana’ya gelip onunla tanışmayı çok istiyorum. Mektubumda onu ne kadar sevdiğimi yazdım” diye konuştu.